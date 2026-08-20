Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (20), dar a reuşit să revină şi să egaleze, orin Nicuşor Bancu (33), într-un meci pe care l-a dominat, dar în care nu a avut inspiraţie în faţa porţii, scrie Agerpres.

Meciul a fost transmis LIVE pe VOYO Sport 1 și PRO Arena.

Craiova a dominat prima repriză

Universitatea a avut o primă mare ocazie prin Al Hamlawi (7), care a ratat din 3 metri la centrarea lui Mora. Apoi, Mekvabişvili (8) a trimis peste poartă de la 20 de metri.

Oaspeţii au avut prima ocazie notabilă prin Banjaqui (9), care a fost blocat salvator de Rus în careu.

Matei a prins un şut bun de la 25 de metri (13), dar portarul Bravim a respins.

La primul atac mai serios, armenii au deschis scorul prin fundaşul grec Malis (20), care a reluat cu capul din 6 metri, după o intervenţie ratată a portarului Popescu, la centrarea lui Hugo Oliveira.

Universitatea Craiova a egalat prin Bancu (33), cu un şut din unghi, după o combinaţie cu Cicâldău.

Până la pauză, oltenii au mai avut ocazii de gol prin Baiaram (37), care a trimis de la 11 metri, dar portarul a respins, şi prin Bancu (45), cu un voleu pe lângă de la 12 metri la centrarea lui Matei.

La poarta cealaltă, Popescu a avut două intervenţii salvatoare, respingând providenţial în faţa lui Lima (42, 44).

Ararat-Armenia a înscris, dar VAR a anulat

Universitatea a început bine repriza secundă, dar Mekvabişvili a fost imprecis din marginea careului (50, 55).

Lima (61) a trimis cu capul peste poartă, la un corner, iar apoi a marcat pentru Ararat-Armenia (63), dar golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid infim.

Craiovenii au controlat ultima jumătate de oră a meciului, şi-au creat ocazii, dar le-a lipsit şansa la finalizare.

Wilson (65) a fost aproape de autogol la centrarea lui Bancu, Bravim s-a remarcat la lovitura de cap a lui Screciu (66) şi a respins de la vinclu, Mora a trimis cu capul peste poartă de la 8 metri (87), iar Bravim a fost la post la mingea trimisă cu capul de Nsimba (89).

Ararat-Armenia putea obţine victoria, dar Romanciuk (83) a salvat golul la şutul lui Lima.

Calificarea se decide la Erevan

Manşa secundă va avea loc pe 27 august, la Erevan, de la ora 19:00 (ora României).

Câştigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evoluat în Conference League.

Universitatea Craiova - Ararat-Armenia 1-1 (1-1)

Au marcat: Nicuşor Bancu (33), respectiv Alexandros Malis (20).

Craiova, Stadion „Ion Oblemenco”.

Europa League - play-off (prima manşă) au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 21. Laurenţiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 5. Anzor Mekvabişvili (8. Tudor Băluţă, 85), 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 69), 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 30. David Matei (12. Monday Etim, 62), 9. Assad Al Hamlawi (7. Steven Nsimba, 62), 10. Ştefan Baiaram (29. Luca Băsceanu, 85). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Creţu, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Heriberto Tavares, 24. Nikola Stevanovic.

Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim - 3. Junior Bueno, 43. Bruno Wilson, 47. Alexandros Malis, 16. Edgar Grigorian - 2. Hugo Oliveira (8. Juan Balanta, 75), 70. Bernardo Dias (95. Franca, 69), 19. Karen Muradian (17. Maxence Carlier, 80) - 77. Artur Serobian (20. Alwyn Tera, 80), 91. Sandro Lima, 11. Zidane Banjaqui (7. Jirair Şagoian, 80). Antrenor: Tulipa.

Rezerve neutilizate: 1. Arman Nersesian, 5. Luis Felipe, 6. Mişel Aivazian, 9. Araik Eloian, 14. Bruno Pereira, 25. Alioune Ndour, 90. Paul Ayongo.

Arbitru: Nicholas Walsh; arbitri asistenţi: Francis Connor, Daniel McFarlane; al patrulea oficial: Donald Robertson (toţi din Scoţia)

Arbitru video: Andrew Dallas; arbitru asistent video: Steven McLean (ambii din Scoţia) Observator UEFA pentru arbitri: Pascal Pierre Garibian (Franţa); Delegat UEFA: Richard Havrilla (Slovacia)

Cartonaşe galbene: Matei (39), Romanciuk (47), Rus (69), Etim (70).