Cine este Prințul Andrew, fiul favorit al Reginei Elisabeta a II-a și primul membru al familiei regale care a fost arestat

Considerat mult timp fiul favorit al Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Andrew a trecut de la statutul de membru influent al familiei regale la una dintre cele mai controversate figuri ale monarhiei.

Arestarea sa marchează un moment fără precedent, fiind primul membru al Casei Regale britanice reținut într-o anchetă penală. Prințul, în vârstă de 66 de ani, este al treilea copil al regretatei Regine Elisabeta a II-a și este al optulea în ordinea succesiunii la tron. Frații săi mai mari sunt fratele său, Regele Charles al III-lea, și sora sa, Anne, Prințesa Regală. Fratele său mai mic este Prințul Edward, Duce de Edinburgh. Este divorțat de Sarah Ferguson – care și-a pierdut titlul de Ducesă de York după ce prințul a încetat să-și mai folosească propriul titlu regal – cu care are două fiice, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie. Citește și UE a declarat oficial Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran drept organizaţie teroristă

De ce a fost acuzat Prințul Andrew Prințul Andrew nu mai folosește titlurile sale regale din 2025, inclusiv pe cel de Duce de York, în urma unor discuții din trecut cu fratele său, Regele Charles al III-lea. Prințul returnase deja titlurile militare și patronajele regale în 2022 și încetase să mai folosească titlul „Alteța Sa Regală” în mod oficial, după ce a fost acuzat de abuz sexual într-un proces civil din SUA. Ducele de York a fost acuzat de abuz sexual într-un proces civil din SUA. În documentele depuse la instanță, Virginia Giuffre a declarat că a fost victimă a traficului sexual și a abuzurilor comise de Jeffrey Epstein de la vârsta de 16 ani. Aceasta a susținut că prințul a abuzat-o sexual când era minoră de trei ori. Prințul Andrew a negat constant toate acuzațiile. Într-un interviu acordat emisiunii BBC Newsnight în 2019, el a declarat că nu își amintește să o fi întâlnit vreodată pe Virginia Giuffre. La 15 februarie 2022, o scrisoare depusă la tribunalul districtual din SUA a arătat că ducele și Giuffre au ajuns la o înțelegere extrajudiciară. Scrisoarea preciza că ducele – fără a admite vreo vină – urma să plătească o sumă nedezvăluită Virginiei Giuffre. Se pare că prințul a ajuns la o înțelegere în cazul intentat de Virginia Giuffre, victimă a traficului sexual și a abuzurilor comise de Jeffrey Epstein, care a susținut că prințul a abuzat-o sexual când era minoră – acuzații pe care prințul le-a negat constant. Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie 2025.

De unde provin veniturile Prințului Andrew Se crede că Prințul Andrew a primit o sumă anuală din Fondul Suveran (Sovereign Grant) – care acoperă îndatoririle oficiale – până în 2019, când s-a retras din rolul de membru activ al familiei regale. Totuși, suma nu a fost făcută publică și nu se știe dacă ulterior a primit bani din fondurile private ale regretatei sale mame, Regina Elisabeta a II-a, sau mai târziu din cele ale fratelui său, Regele Charles. Surse regale citate de BBC afirmă că regele i-a întrerupt finanțarea fratelui său. În 2007, prințul și-a vândut locuința Sunninghill Park pentru 15 milioane de lire sterline – cu 3 milioane peste prețul cerut – lui Timor Kulibayev, ginerele președintelui de atunci al Kazahstanului. Casa cu 12 dormitoare, aflată lângă Castelul Windsor, îi fusese oferită ca dar de nuntă de Regina Elisabeta. El locuiește în Royal Lodge din Windsor, o proprietate clasificată drept monument istoric (Grade II), însă aceasta este închiriată de la Crown Estate și nu poate fi vândută. Au existat apeluri repetate pentru ca Prințul Andrew să fie evacuat din conacul cu 30 de camere, însă el are un contract de închiriere independent cu Crown Estate valabil până în 2078. O mare parte din costurile mutării au fost achitate la început, când a preluat proprietatea în 2003. Se pare că Prințul Andrew și-a cultivat propriile surse independente de finanțare după retragerea din viața publică, inclusiv legături de afaceri cu China, statele din Golf și un proiect recent întrerupt cu o companie start-up olandeză. S-a dovedit rezilient financiar, în ciuda costurilor semnificative pentru propria securitate.

La ce titluri a renunțat Prințul Andrew Prințul Andrew a rămas prinț, deoarece acesta este un titlu dobândit la naștere, ca fiu al monarhului, în timp ce titlurile pierdute i-au fost acordate ulterior. El nu mai este numit Duce de York – titlu primit la căsătoria sa în 1986 – și a renunțat la apartenența la Ordinul Jartierei. De asemenea, Prințul Andrew a renunțat la titlurile de Conte de Inverness și Baron de Killyleagh. În 2022 s-a anunțat că nu va mai folosi titlul de „Alteța Sa Regală” (HRH) în nicio capacitate oficială – deși, asemenea lui Harry și Meghan, îl poate păstra în mod privat. Ducele a avut o carieră de 22 de ani în Marina Regală și a servit ca pilot de elicopter în timpul Războiului din Falkland din 1982. De asemenea, a comandat nava de contramăsuri împotriva minelor HMS Cottesmore. Numirile sale militare au fost suspendate după retragerea din îndatoririle publice în 2019. A pierdut și o serie de titluri militare din Regatul Unit, inclusiv colonel al Grenadier Guards, comandor onorific al RAF Lossiemouth și colonel-șef al Royal Irish Regiment. Rolul unui patron regal este de a aduce vizibilitate unei cauze sau unui serviciu. Prințul era patron al aproximativ 200 de organizații și organizații caritabile. Însă după interviul controversat acordat BBC în 2019, în care a negat acuzațiile că ar fi avut relații sexuale cu Giuffre, multe organizații au ales să rupă legăturile cu el. Printre acestea s-au numărat Outward Bound Trust, English National Ballet, Royal Philharmonic Orchestra și London Metropolitan University. Prințul Andrew rămăsese totuși cu zeci de alte patronaje – inclusiv patron sau membru al unor cluburi de golf prestigioase, școli și fundații culturale. Ulterior, acestea au fost returnate mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, urmând să fie redistribuite altor membri ai familiei regale.

Ducele de York în dosarele Epstein: mailuri și imagini controversate Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a făcut public un volum masiv de date legate de Jeffrey Epstein — peste 3 milioane de pagini de documente, mii de videoclipuri și sute de mii de imagini și fotografii. Această publicare face parte din legea de transparență privind dosarele Epstein și include materiale care nu mai fuseseră făcute publice până acum. În 2026, publicarea masivă a dosarelor legate de Jeffrey Epstein a adus în lumina reflectoarelor detalii noi despre legăturile fostului prinț Andrew, cunoscut și sub titlul de Ducele de York. Printre milioanele de documente și mii de imagini declasificate au apărut schimburi de e‑mailuri în care expeditorul sau destinatarul este desemnat simplu „The Duke”. Presa internațională le interpretează ca referindu-se la Andrew Mountbatten‑Windsor, având în vedere contextul temporal și rolul său oficial în acea perioadă. Unele e‑mailuri din 2010 sugerează că Epstein îi propunea lui „The Duke” să întâlnească o persoană „care i‑ar plăcea”. Andrew răspunde că ar fi „încântat să o întâlnească”, semn că existau contacte directe între fostul membru al familiei regale și rețeaua Epstein. Alte mesaje sugerează planuri sociale sau întâlniri private, inclusiv propuneri pentru cine cu caracter privat, fără confirmarea că acestea ar fi avut loc efectiv. Pe lângă aceste schimburi, dosarele includ și posibile corespondențe privind informații oficiale, transmise de Andrew către Epstein în perioada în care acesta ocupa funcții diplomatice ca trimis comercial al Marii Britanii. În materialele recent declasificate apar fotografii în care apare Andrew Mountbatten‑Windsor în contexte care au atras atenția publică. Într‑una dintre imagini, el este surprins în genunchi deasupra unei femei, poziție neobișnuită și care a fost difuzată în diverse publicații. În aceste fișiere, identitatea persoanei de pe podea este redată cu fața estompată în originalul guvernamental. Alte imagini îl arată atingând abdomenul aceleiași persoane și fiind surprins privind direct camera. Documentele nu oferă un context clar sau o dată certă pentru aceste fotografii, iar autoritățile americane le publică ca parte dintr‑un volum mare de date declasificate fără a confirma specific semnificația lor legală.

Controverse din viața Prințului Andrew După retragerea din Marină, Prințul Andrew a fost reprezentant special al Regatului Unit pentru comerț și investiții timp de 10 ani. A renunțat la această funcție după ce a fost criticat pentru prietenia sa cu Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 la 18 luni de închisoare pentru solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore. De asemenea, a fost criticat pentru combinarea activităților de afaceri cu cele recreative în timpul vizitelor externe, unele publicații supranumindu-l „Airmiles Andy”. Judecata sa a fost pusă sub semnul întrebării și pentru întâlniri cu Saif, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, precum și pentru faptul că l-a primit la Palatul Buckingham pe ginerele fostului președinte tunisian înlăturat, Zine El Abidine Ben Ali. În noiembrie 2010, o telegramă secretă publicată de Wikileaks a dezvăluit că un ambasador american a scris că prințul a vorbit „cu aroganță” în timpul unui angajament oficial, conducând o discuție care „a fost la limita grosolăniei”. Între 2011 și 2019, Prințul Andrew a fost membru activ al familiei regale. Unul dintre proiectele sale a fost Pitch@Palace – o inițiativă lansată pentru a sprijini antreprenorii în căutare de investiții. În 2020, numele Prințului Andrew a fost eliminat de pe site-ul inițiativei, după ce susținători importanți s-au distanțat în contextul dezvăluirilor privind prietenia sa cu Epstein. Au fost ridicate semne de întrebare asupra discernământului său după ce s-a susținut că un „apropiat de încredere” ar fi fost un spion chinez. Prințul a declarat că „a încetat orice contact” cu omul de afaceri, la recomandarea guvernului.

Arestarea Prințului Andrew Prințul Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat de poliția din Thames Valley, fiind suspectat de abuz în exercitarea unei funcții publice, potrivit BBC, citat de Reuters. Ancheta vizează presupuse legături ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Investigația a fost declanșată după publicarea în SUA a milioane de pagini de documente legate de cazul Epstein. Potrivit acestor dosare, Andrew ar fi transmis în 2010 informații guvernamentale sensibile despre vizite oficiale în Vietnam, Singapore și alte țări. De asemenea, poliția analizează acuzații potrivit cărora o femeie ar fi fost traficată în Marea Britanie de Epstein pentru a avea un contact sexual cu Andrew. Percheziții au avut loc în Berkshire și Norfolk, iar autoritățile spun că urmăresc să protejeze integritatea anchetei, având în vedere interesul public major. Andrew, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a și fratele regelui Charles al III-lea, a negat constant orice faptă ilegală. El a recunoscut că regretă prietenia cu Epstein, însă nu a comentat recentele dezvăluiri. Palatul Buckingham nu a oferit o reacție oficială. Regele Charles al III-lea a declarat după arestarea fratelui său că „justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”. Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prince Andrew, este primul membru senior al familiei arestat în epoca modernă, conform The Times.

Prince Andrew, fiul favorit al Queen Elizabeth II Născut la 19 februarie 1960, Andrew Albert Christian Edward este al treilea copil al reginei Elisabeta a II-a și al prințului Philip și, timp de decenii, a fost considerat fiul favorit al suveranei. Apropierea dintre cei doi a fost adesea remarcată de presa britanică, mai ales că Andrew a fost primul copil născut după urcarea pe tron a reginei, într-o perioadă în care aceasta își consolidase deja rolul de monarh.

Andrew a urmat o carieră militară de 22 de ani în Marina Regală britanică și a servit ca pilot de elicopter în timpul Războiului din Falkland, în 1982. Pentru o perioadă, imaginea sa publică a fost asociată cu disciplina militară și cu îndatoririle oficiale îndeplinite în numele Coroanei. În 1986, la căsătoria cu Sarah Ferguson, a primit titlul de Duce de York. Cuplul a avut două fiice, Beatrice și Eugenie, însă mariajul s-a încheiat prin divorț în 1996. În anii 2000, Andrew a fost reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții, rol care i-a adus atât vizibilitate internațională, cât și controverse. Relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein a declanșat cea mai gravă criză din viața sa publică. Acuzat într-un proces civil din SUA de agresiune sexuală – acuzații pe care le-a negat constant – Andrew s-a retras din îndatoririle regale în 2019. Ulterior, și-a pierdut titlurile militare și patronajele oficiale. De la figura considerată cândva protejatul reginei, Prințul Andrew a ajuns unul dintre cei mai controversați membri ai familiei regale britanice.

