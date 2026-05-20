Suspecții începeau discuții aparent inofensive pe o platformă de jocuri video, care are câteva sute de mii de utilizatori în România.

Apoi treceau la mesaje private în alte aplicații și .. făceau presiuni sau chiar le șantajau pe minore pentru a le trimite fotografii și clipuri cu ele în ipostaze intime. Specialiștii avertizează că este esențial ca adolescenții să simtă că pot vorbi fără teamă cu părinții atunci când ceva îi pune în pericol.

O anchetă complexă a autorităților a scos la iveală că trei bărbați din Suceava, Mureș și Galați, timp de aproape trei ani, ar fi convins cel puțin 9 minore să trimită poze cu ele în ipostaze indecente. Totul pornea de la conversații aparent inocente pe canalul de mesaje al unei platforme de jocuri online.

Bogdan Ghebaur - purtător de cuvânt IGPR: ”Cei trei indivizi nu acționau ca o grupare, însă ei aveau același mod de operare. S-a stabilit că victimele minore au vârste cuprinse între 10 și 14 ani, iar în urma perchezițiilor efectuate au fost găsite mai multe medii de stocare pe care se aflau imagini cu conținut explicit sexual.”

Cei trei suspecți au fost arestați preventiv pentru pornografie infantilă. Platforma de jocuri este extrem de populară în rândul adolescenților din întreagă lume, iar mai multe rapoarte din 2025 estimează că peste 55% dintre utilizatori au sub 16 ani.

Corespondent PRO TV: „Bărbații pretindeau că sunt adolescenți și intrau în contact cu minorele prin canalul de mesaje al jocului. Apoi le convingeau pe fete să continue discuțiile în privat și în cele din urma pe aplicații de mesaje. Deși pe platformă anumite cuvinte sunt filtrate automat, indivizii știau să păcălească algoritmii. Pentru asta foloseau prescurtări și un limbaj codat. Așa, spun anchetatorii, agresorii ajungeau în contact cu victimele, pe rețelele de socializare, unde le câștigau încrederea. Unele erau convinse apoi să trimită fotografii și clipuri video compromițătoare.”

Dacă accesul pe astfel de platforme poate fi restricționat sau condiționat de acordul părinților, conversațiile și mesajele sunt greu de verificat.

Alin Popescu, expert în reglementarea tehnologie: ”Copiii au nenumărate metode de a sări peste garduri pe care le impunem noi ca adulți. Reglementarea spre care converge toată lumea este legată de vârsta de acces la aceste platforme, aceste jocuri, care ar trebui să fie foarte clar verificată. E prima și cea mai importantă idee, care sunt copii care nu sunt copii.”

Pentru a evita riscurile online, părinții sunt îndemnați să aibă conversații constante și deschise cu cei mici.

George Roman, organizația Salvați Copiii România: „Ar trebui de exemplu ca un părinte să-i spună copilului că, dacă în timpul unui joc, primește un cadou neașteptat, gratis de la cineva, ăsta e un semnal, că e de fapt care are alte intenții, sau dacă cineva îi propune unui copil să treacă din joc într-un alt cadru mai personal, iarăși e un semnal. În mod general, părinții sunt sub asalt când e vorba de experiența cu copii lor în mediul online. Presiunea este atât de mare, încât și părinții care știu care sunt riscurile, care au un dialog deschis cu copii lor, întâmpină o mulțime de dificultăți.”

Numai în 2025, prin linia de raportare a conținutului ilegal, pusă la dispoziție de organizația Salvați Copiii, au fost raportate peste 53.000 de materiale care conțineau abuz sexual asupra copiilor.