Prințesa Anne, singura fiică a reginei Elisabeta a II-a. Cine este discreta prezență feminină îmbrăcată în uniformă militară

Relația dintre ea și regina Elisabeta a II-a a fost una specială, Anne fiind singura dintre frații ei care a însoțit sicriul mamei sale, de la Castelul Balmoral la Edinburgh, apoi la Londra.

„Am avut norocul să împărtășesc ultimele 24 de ore din viața celei mai dragi mame mele. A fost o onoare și un privilegiu să o însoțesc în ultimele ei călătorii”, a spus Anne.

"I was fortunate to share the last 24 hours of my dearest Mother’s life. It has been an honour and a privilege to accompany her on her final journeys.

"Witnessing the love and respect shown by so many on these journeys has been both humbling and uplifting."

- The Princess Royal