Drept urmare, fratele mai mic al regelui Charles tocmai a fost dat afară, din casă.

Un trecător l-a insultat pe Andrew Mountbatten-Windsor, în timp ce prințul decăzut călărea probabil pentru ultima oară pe domeniul regal, în apropierea castelului Windsor.

După ce în octombrie fratele mai mic al regelui Charles a fost deposedat de toate titlurile şi onorurile nobiliare, acum a fost dat afară şi din somptuoasa reședință Royal Lodge, cu 30 de camere, aflată lângă Londra.

Andrew Mountbatten-Windsor se confruntă cu noi acuzații potrivit cărora o femeie i-ar fi fost trimisă de Epstein, la Royal Lodge, în 2010. Poliţia investighează această afirmație.

Un scandal încă și mai mare la Londra este legat de legăturile dintre Paul Mandelson, fost ambasador britanic în America, şi Jeffrey Epstein.

Keir Starmer, premier UK: „Sunt la fel de supărat ca publicul și orice membru al acestei camere. Mandelson a trădat țara, parlamentul și partidul meu. Domnule Președinte, el a mințit în mod repetat echipa mea când a fost întrebat despre relația sa cu Epstein înainte și în timpul mandatului său ca ambasador. Regret că l-am numit. Dacă aș fi știut atunci ce știu acum, el nu ar fi fost nicicând aproape de guvern.”

Mandelson a demisionat din Camera Lorzilor și se confruntă cu o anchetă a poliţiei după ce un e-mail recent publicat pare să arate că ar fi împărtășit informații sensibile din interiorul guvernului cu Jeffrey Epstein, în perioada în care era de facto viceprim-ministru în cabinetul condus de Gordon Brown.

Donald Trump, la harță cu o reporteriță

Între timp, chestionat în legătură cu lipsa de transparență în dosarele Epstein, Donald Trump a avut un schimb de replici tensionat cu o jurnalistă CNN.

Donald Trump: „Cred că e timpul ca ţara să se concentreze pe alt subiect, din moment ce nu a ieşit la iveală nimic despre mine, în afară de faptul că a fost o conspiraţie împotriva mea, pusă la cale de Epstein şi de alte persoane. Așa că e momentul ca țara să treacă la alt subiect.”

Kaitlan Collins, CNN: Dar ce le-ați spune victimelor care simt că nu li s-a făcut dreptate?

Donald Trump: „Știi ceva? Ești cel mai groaznic reporter! Nu e de mirare că... CNN nu mai are audiență din cauza unor oameni ca tine. E o femeie tânără. Nu cred că te-am văzut vreodată zâmbind. Te cunosc de 10 ani. Nu cred că te-am văzut vreodată zâmbind.”

Kaitlan Collins, CNN: Vă întreb despre victimele lui Jeffrey Epstein...

Donald Trump: „Vrei să-ți spun eu de ce nu zâmbești? Pentru că nu spui adevărul și pentru că faci parte dintr-o organizație necinstită.”

Bill Gates și „rusoaicele”

Documentele făcute publice de Departamentul american de Justiție ridică semne de întrebare și despre legătura dintre Jeffrey Epstein și co-fondatorul Microsoft, Bill Gates.

„Gândind retrospectiv, am intrat într-o fundătură și am fost nechibzuit să petrec timp cu el. Sunt unul dintre cei care regretă că l-au cunoscut vreodată” a declarat Gates.

Dar a catalogat drept „false" afirmațiile dintr-un email din tranșa cea mai recentă de documente publicate din scandalul Epstein.

Este vorba despre un e-mail pe care Epstein și l-a trimis .... sieși, în 2013. În care se plânge că Gates „a ales să ignore prietenia lor" și afirmă că Bill Gates ar fi avut relații intime „cu rusoaice", în timpul mariajului - pe atunci - cu Melinda Gates, și „ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală".

Reporter: Cu siguranță ați văzut acuzațiile, inclusiv unele apărute în ultimele 24–48 de ore. Sunt adevărate?

Bill Gares: „Nu! Se pare că Jeffrey și-a trimis un e-mail către el însuși. Acel e-mail nu mi-a fost trimis niciodată, deci este fals. Așa că nu știu la ce s-a gândit.”

Melinda French Gates, fosta soție: „Mie, personal, îmi este foarte greu că apar din nou astfel de detalii, pentru că reînvie amintiri dintr-o perioadă foarte, foarte dificilă a căsniciei mele.

Orice întrebări mai rămân de atunci… acele întrebări sunt pentru acele persoane și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă, nu eu...”