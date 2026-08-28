De-a lungul anilor, s-a adaptat treptat la rolul său, devenind prinț moștenitor în 1991 și asumându-și tot mai multe îndatoriri regale pe măsură ce sănătatea tatălui său se deteriora. Vineri a preluat coroana în urma decesului regelui Harald, relatează Reuters, scrie News.ro.

„Da, eram un membru al familiei regale, dar nu voiam să vorbesc despre asta... La școală, asta mă făcea să mă simt neliniștit”, a scris el în autobiografia sa din 2023, intitulată „Haakon”, amintindu-și de anii petrecuți într-o școală primară de stat în anii 1980.

A fost o adaptare îndelungată și, uneori, dificilă.

Cât mai departe posibil de casă

În copilărie, prefera să rămână în afara atenției publice „pentru că atunci lucrurile mergeau prost. Atenția o puteau avea alții”, a scris el.

A decis să nu încerce să calce pe urmele tatălui și bunicului său la Universitatea Oxford din Anglia și s-a înscris, în schimb, la Universitatea din California, Berkeley.

Voia să fie „cât mai departe posibil” de casa lui.

Alte atracții erau scena muzicală din California - inclusiv un concert memorabil, supravegheat intens de poliție, susținut de rapperul Nas, născut în Brooklyn, în plină rivalitate hip-hop dintre Coasta de Est și Coasta de Vest.

Și apoi era surfingul. „În apă, puteam fi eu însumi”, a mărturisit el.

O soție controversată, dar providențială și acceptată de rege

La scurt timp după întoarcerea sa în Norvegia, în 1999, a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Mette-Marit, la un festival de muzică.

Când relația a devenit publică, presa a scos în evidență faptul că ea era o persoană de rând și o mamă singură care își petrecuse o mare parte din tinerețe în cluburile de muzică house din Norvegia.

Această agitație s-a stins după ce regele Harald - care se căsătorise și el cu o persoană de rând, regina Sonja, în ciuda obiecțiilor propriului său tată - a primit-o public în familie.

Haakon a spus că Mette-Marit l-a ajutat să iasă din carapacea sa și a descris-o ca fiind contraponderea emoțională la mintea sa analitică. „Nu mă descurc prea bine din punct de vedere social”, a scris el. „Mette are un talent înnăscut. Poate intra într-o încăpere și se înțelege bine cu toată lumea”, a explicat el.

S-au căsătorit în 2001 și au avut doi copii - prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra și prințul Sverre Magnus, alături de Marius, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară.

O nouă furtună mediatică și același devotament

Două decenii mai târziu, a izbucnit o altă furtună mediatică când documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în ianuarie 2026 au inclus corespondența prin e-mail dintre Mette-Marit și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Mette-Marit nu a răspuns public timp de șapte săptămâni, iar Haakon a dat publicității o declarație în care spunea că soția sa are nevoie de timp să-și revină. ‌Când ea a acordat un interviu de 20 de minute postului public de televiziune NRK în martie, el stătea lângă ea, spunând că căsătoria este atât pentru „zilele bune, cât și pentru cele rele”.

„Mette este grijulie, înțeleaptă și foarte puternică. Și de aceea o voi avea întotdeauna alături de mine când se întâmplă ceva dificil”, a spus prințul moștenitor.

În același timp cu desfășurarea scandalului Epstein, fiul lui Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, fiul vitreg al lui Haakon, era judecat pentru viol și violență domestică, acuzații pe care le-a negat.

Haakon a emis o declarație în care și-a exprimat compasiunea față de presupusele victime și a precizat că nu va fi prezent în sala de judecată.

„Îl sprijinim pe Marius în situația în care se află. Avem grijă și de ceilalți copii”, a declarat el reporterilor în marja unei vizite regale. „Pentru mine, cel mai important lucru în ultimele zile a fost să am grijă de turmă”, s-a exprimat el plastic.

În iunie, Marius a fost găsit vinovat de două dintre cele patru capete de acuzare de viol și de unul de violență domestică și condamnat la patru ani de închisoare. Atât el, cât și procuratura au formulat apeluri împotriva sentinței.

Al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă

Vineri, Haakon a devenit al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă - care a început când țara a votat într-un referendum să devină monarhie în loc de republică, odată cu declararea independenței depline față de Suedia în 1905.

După acel plebiscit, prințul Carl al Danemarcei a devenit regele Haakon al VII-lea al Norvegiei - continuând, din punct de vedere numeric, linia regilor norvegieni din epoca vikingă și din Evul Mediu.

Omologul și strănepotul acelui monarh a scris în autobiografia sa că a ajuns să-și accepte rolul public. „Pot găsi sens și bucurie în aceasta și pot încerca să fiu de ajutor celorlalți”, a mărturisit Haakon. Dacă își păstrează numele, va deveni regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, deși încă poate alege să și-l schimbe.

În ceea ce privește viața sa privată, el a spus că încă iubește apa. „Ca adult, sunt cel mai fericit în apă, alături de familia mea. Îmi oferă o pace interioară atunci când familia se adună pentru a face ceea ce îmi place cel mai mult: să fiu printre valuri. Nimic nu se compară cu acel sentiment”, spune noul monarh norvegian.