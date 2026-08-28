Iar plafonul minim de venit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Din prima săptămână de școală, diriginții și învățătorii le vor transmite părinților liste cu actele necesare, pentru mai multe tipuri de ajutoare financiare, care-i vizează pe elevi.

Șeful Educației susține că înțelege reacția societății civile la propunerea de a oferi burse sociale doar când sunt cursuri. Așa că documentul în această formă nu va mai ajunge pe masa Guvernului.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Nu poate fi o surpriză, e normal ca oamenii să fie îngrijorați dacă se discută de o tăiere a burselor sociale. Nu s-au prezentat toate elementele. Nu vorbim despre economii. Valoarea bursei rămâne aceeași pe întregul an, da? Întrebarea este dacă o distribui pe 12 luni sau pe 9 sau pe 10 luni.”

Corespondent Știrile ProTV: „Ministerul Educației are două mecanisme prin care îi susține pe copiii care merg la școală. Bursele lunare - socială, de 300 de lei, care va fi acordată și mai departe, inclusiv în vacanțe. Tehnologică, tot de 300 de lei. Bursa de merit, 450 de lei, și bursa pentru mame minore, de 700 de lei. În plus, programul Euro 2000 le oferă elevilor din familii modeste 200 de euro, sub formă de bon valoric, pentru achiziția unui calculator nou.”

Părinții elevilor din familii cu venituri mici pot solicita și cardul educațional anual, în valoare de 500 de lei.

Prof. Liviu Pavel, directorul Școlii 136: „Din primele minute, deci nu spun primele zile... din primele minute de intrare, indiferent de clasă, pregătitoare sau altele, acestea sunt primele întrebări - când se depun dosarele de bursă și când primim bursa efectiv! Învățământul românesc are trei paliere - centru, mahalalele marilor orașe și orașele mici și învățământul de sat.”

Ministerul Muncii susține școlarizarea copiilor prin venitul minim de incluziune, de 393 de lei, care li se aplică inclusiv minorilor. Părinții vor primi lunar diferența dintre această sumă și venitul pe membru de familie.

În plus, în ultimii ani, România a derulat mai multe programe europene. PNRAS le oferă școlilor aplicante fonduri pentru a reduce riscul de abandon al copiilor orfani, cu familii dezorganizate și cu boli cronice.

Elena Radu, profesor: „Iată ce le-am pregătit elevilor. Sunt rechizite conform programei pentru nivel primar. Am achiziționat 60 de ghiozdane.”

În plus, unele primării le acordă copiilor din familii modeste un așa-numit ajutor pentru rechizite, virat o singură dată pe an, în septembrie. În București, de exemplu, suma e de 500 de lei.