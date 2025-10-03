Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi

Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP.
Trei suspecţi, doi bărbaţi cu vârsta de aproximativ 30 de ani şi o femeie de 60 de ani, au fost reţinuţi joi seara, fiind suspectaţi de "comitere, pregătire şi incitare la acte teroriste", a precizat poliţia locală.
Premierul britanic Keir Starmer a anunţat joi că este în curs desfăşurarea de forţe de poliţie la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost ucişi doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
"Vom face totul pentru a menţine siguranţa comunităţii noastre evreieşti", a asigurat şeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.
Conform unor informaţii actualizate, s-a confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar cel puţin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit.
×
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Getty
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Sursa:
Agerpres
Etichete:
Marea Britanie,
atac armat,
manchester,
Dată publicare:
03-10-2025 07:24
Articol recomandat de sport.ro