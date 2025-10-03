Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi

Stiri externe
03-10-2025 | 07:24
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Getty

Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Trei suspecţi, doi bărbaţi cu vârsta de aproximativ 30 de ani şi o femeie de 60 de ani, au fost reţinuţi joi seara, fiind suspectaţi de "comitere, pregătire şi incitare la acte teroriste", a precizat poliţia locală.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat joi că este în curs desfăşurarea de forţe de poliţie la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost ucişi doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.

Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester Atac armat lângă o sinagogă din Manchester

"Vom face totul pentru a menţine siguranţa comunităţii noastre evreieşti", a asigurat şeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.

Citește și
atac biserica
Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Conform unor informaţii actualizate, s-a confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar cel puţin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit.

Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, atac armat, manchester,

Dată publicare: 03-10-2025 07:24

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat
Stiri externe
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Două persoane au murit, alte trei sunt în stare gravă. Suspectul a fost împuşcat

Două persoane au murit și alte trei au fost grav rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP.

Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin
Stiri externe
Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Cel puțin cinci persoane au fost ucise după ce o biserică mormonă din Michigan a fost incendiată în timpul unui atac armat în masă. Autorul masacrului, un fost pușcaș marin, a fost împușcat mortal de către polițiști.

Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări
Stiri externe
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări

Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.

Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO
Stiri Diverse
Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt rănite într-un atac armat la Southport, North Carolina, după ce un bărbat a deschis focul de pe un vapor asupra unui bar, potrivit autorităților locale.

Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Stiri externe
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, după un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”
Stiri externe
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28