Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări

Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.

Acest atac armat a avut loc la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mormonă) de la Grand Blanc, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit, anunţă într-o postare pe reţele de socializare poliţia locală.

Biseirca era în flăcări.

Poliţia anunţă că nu există nicio ameninţare în curs la adresa polulaţiei.

A deranged gunman bursts into the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc during Sunday services, unleashing bullets on innocent worshippers before setting the building ablaze in a cowardly act of pure evil. pic.twitter.com/k5QKJBxlT8 — Public Exposer (@sc_exposer) September 28, 2025

Autorităţile nu au dezvăluit detalii despre starea victimelor.

Zona a fost evacuată, iar autoriăţi locale şi federale se aflau la faţa locului, anunţă şeriful comitatului Genesee Chris Swanson.

”Întreaga biserică este în flăcări”, a anunţat el. ”Este o situaţie dinamică”.

Autorităţile urmează să prezinte mai multe detalii ulerior.

”Se întâmplă multe lucruri pe care nu le putem comunica pentru că sunt multe de făcut”, a declarat şeriful.

Biserica, înconjurată de o parcare mare şi de o peluză, se află în apropierea unor zone rezidenţale şi o biserică a Martorilor lui Iehova, la Grand Blanc.

Această comunitate, cu aproximativ 8.000 de locuitori, se află imediat lângă Flint.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, anunţă într-un comunicat că imima sa este frântă din cauza dramei de la Grand Blanc.

”Violenţa oriunde şi mai ales în lăcaşurile de cult este inacceptabilă”, denunţă ea.

Atacul a avut loc duminică dimineaţa (ora locală), după decesul lui Russell M. Nelson, cel mai în vârstă preşedinte al bisericii mormone, la vârsta de 101 ani.

Următorul preşedinte al bisericii urmează să fie Dallin H. Oaks, potrivit protocolului bisericii.

