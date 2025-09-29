Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Stiri externe
29-09-2025 | 08:17
atac biserica
ABC News

Cel puțin cinci persoane au fost ucise după ce o biserică mormonă din Michigan a fost incendiată în timpul unui atac armat în masă. Autorul masacrului, un fost pușcaș marin, a fost împușcat mortal de către polițiști.

autor
Cristian Anton

Atacul armat a avut loc la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit, scrie Sky News.

Cinci persoane au fost ucise și cel puțin alte opt rănite în urma unui atac armat în masă și a unui incendiu la o biserică mormonă din Michigan, a declarat poliția.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 10:25, ora locală, la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc Township, Michigan, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit.

Citește și
Masacru SUA
Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO

Suspectul - identificat ca fiind Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, din orașul apropiat Burton - a fost împușcat mortal de ofițeri de poliție.

A servit în Marină din iunie 2004 până în iunie 2008 și a fost detașat în Irak, a relatat NBC News.

Sanford a intrat cu un vehicul prin ușile din față ale bisericii înainte de a deschide focul cu o pușcă de asalt, a declarat poliția.

Apoi a coborât din mașină și a început să tragă cu focuri de armă asupra persoanelor care participau la slujba de duminică, înainte de a declanșa intenționat incendiul, a adăugat poliția.

Incendiul a fost stins, dar autoritățile cred că vor găsi și alte victime în clădirea carbonizată.

Șeriful orașului Grand Blanc, William Renye, a confirmat că alte două victime au fost găsite în rămășițele arse ale bisericii, pe lângă alte două victime care au suferit răni prin împușcare.

La fața locului au fost găsite până la trei dispozitive improvizate, potrivit a doi oficiali superiori din domeniul forțelor de ordine, informați despre anchetă, a relatat NBC.

Potrivit șerifului Renye, când au izbucnit focuri de armă, oamenii din interiorul bisericii s-au pus curajos în pericol pentru a-i proteja pe copii.

Îi protejau pe copiii care erau și ei prezenți în biserică, mutându-i în siguranță”, a spus el. „Doar curaj extrem”.

Renye a declarat că ofițerii au ajuns la biserică în decurs de 30 de secunde de la primirea unui apel la 911. Suspectul a fost „neutralizat” în parcarea din spate în decurs de opt minute de către un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și un ofițer al orașului Grand Blanc, a spus el.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat într-un comunicat că „inima mea se frânge pentru comunitatea Grand Blanc” după împușcături.

Ea a adăugat: „Violența oriunde, în special într-un loc de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare primilor respondenți care au acționat rapid”.

Trump: Această epidemie de violență trebuie să se termine imediat”

Șeriful din comitatul Genesee, Christopher Swanson, a declarat în jurul orei 12:20 că „întreaga biserică” era în flăcări și a confirmat că oamenii care se aflau la biserică au fost evacuați.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, departamentul de poliție a declarat că incendiul a fost ținut sub control.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că FBI-ul și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili au răspuns la incident.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la Truth Social că „suspectul este mort, dar mai sunt multe de învățat”, înainte de a spune că împușcătura „pare a fi încă un atac țintit asupra creștinilor din Statele Unite ale Americii”.

El a adăugat: „RUGAȚI-VĂ pentru victime și familiile lor. ACEASTĂ EPIDEMIE DE VIOLENȚĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ SE TERMINE IMEDIAT!”.

În urma împușcăturilor și a incendiului, Departamentul de Poliție din New York a declarat că va desfășura ofițeri la instituțiile religioase din oraș „din extremă precauție”.

Incidentul a avut loc în dimineața următoare morții lui Russell M Nelson, cel mai în vârstă președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, la vârsta de 101 ani.

Împușcături raportate și în Carolina de Nord, New Orleans, Texas

Între timp, autoritățile au intervenit la un atac armat în masă într-un oraș de coastă din Carolina de Nord, sâmbătă seară, unde trei persoane au fost ucise.

Cel puțin opt alte persoane au fost rănite în acel incident, în care cineva a deschis focul dintr-o barcă asupra unei mulțimi dintr-un bar.

Un alt atac armat a avut loc duminică dimineața la un cazinou din sudul Texasului, șapte persoane fiind împușcate și două ucise.

O femeie a fost, de asemenea, ucisă, iar alte trei au fost rănite pe strada Bourbon, New Orleans, duminică dimineața, după un atac armat.

Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: biserica, impuscaturi, morti, atac armat, michigan, mormoni, incendiator,

Dată publicare: 29-09-2025 08:17

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări
Stiri externe
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: mai multe persoane împușcate, lăcașul în flăcări

Mai multe persoane au fost împuşcate la o biserică mormonă, în statul american Michigan, iar atacatorul a fost ucis, anunţă duminică poliţia, relatează The Associated Press.

Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO
Stiri Diverse
Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO

Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt rănite într-un atac armat la Southport, North Carolina, după ce un bărbat a deschis focul de pe un vapor asupra unui bar, potrivit autorităților locale.

Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis
Stiri externe
Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări (ICE), soldat cu un mort și doi răniți. Principalul suspect s-ar fi sinucis

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, după un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”
Stiri externe
Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”

O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite în urma unui atac armat în masă care a avut loc sâmbătă seara, în timpul unei nunți desfășurate la Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, scrie Daily Mail.

Atac ucigaș în Israel. Teroriștii au deschis focul într-un autobuz. Bilanțul a ajuns la 6 oameni morți și 21 răniți
Stiri externe
Atac ucigaș în Israel. Teroriștii au deschis focul într-un autobuz. Bilanțul a ajuns la 6 oameni morți și 21 răniți

Cel puțin 6 oameni au fost uciși și 16 au fost răniți, într-un atac armat sângeros, care a vizat o stație de autobuz din Ierusalim.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Top citite
1 Limita de la care sarea devine nocivă. Sarea nu trebuie eliminată din alimentație, dar zahărul da. Face ravagii în organism
Shutterstock
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
2 Alegeri Moldova China
Facebook/ Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză
Stiri externe
O moldoveancă din China a parcurs 1.400 km cu copiii pentru a vota la alegerile parlamentare: „Distanța nu oprește dorința”
3 atac kiev
Telegram
Stiri externe
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Patru persoane au murit. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28