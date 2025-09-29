Mai mulți credincioși au fost omorâți în SUA, iar biserica în care se aflau a fost incendiată de către un fost pușcaș marin

Cel puțin cinci persoane au fost ucise după ce o biserică mormonă din Michigan a fost incendiată în timpul unui atac armat în masă. Autorul masacrului, un fost pușcaș marin, a fost împușcat mortal de către polițiști.

Atacul armat a avut loc la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit, scrie Sky News.

Cinci persoane au fost ucise și cel puțin alte opt rănite în urma unui atac armat în masă și a unui incendiu la o biserică mormonă din Michigan, a declarat poliția.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 10:25, ora locală, la Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc Township, Michigan, la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit.

Suspectul - identificat ca fiind Thomas Jacob Sanford, în vârstă de 40 de ani, din orașul apropiat Burton - a fost împușcat mortal de ofițeri de poliție.

A servit în Marină din iunie 2004 până în iunie 2008 și a fost detașat în Irak, a relatat NBC News.

Sanford a intrat cu un vehicul prin ușile din față ale bisericii înainte de a deschide focul cu o pușcă de asalt, a declarat poliția.

Apoi a coborât din mașină și a început să tragă cu focuri de armă asupra persoanelor care participau la slujba de duminică, înainte de a declanșa intenționat incendiul, a adăugat poliția.

Incendiul a fost stins, dar autoritățile cred că vor găsi și alte victime în clădirea carbonizată.

Șeriful orașului Grand Blanc, William Renye, a confirmat că alte două victime au fost găsite în rămășițele arse ale bisericii, pe lângă alte două victime care au suferit răni prin împușcare.

La fața locului au fost găsite până la trei dispozitive improvizate, potrivit a doi oficiali superiori din domeniul forțelor de ordine, informați despre anchetă, a relatat NBC.

Potrivit șerifului Renye, când au izbucnit focuri de armă, oamenii din interiorul bisericii s-au pus curajos în pericol pentru a-i proteja pe copii.

„Îi protejau pe copiii care erau și ei prezenți în biserică, mutându-i în siguranță”, a spus el. „Doar curaj extrem”.

Renye a declarat că ofițerii au ajuns la biserică în decurs de 30 de secunde de la primirea unui apel la 911. Suspectul a fost „neutralizat” în parcarea din spate în decurs de opt minute de către un ofițer al Departamentului de Resurse Naturale și un ofițer al orașului Grand Blanc, a spus el.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a declarat într-un comunicat că „inima mea se frânge pentru comunitatea Grand Blanc” după împușcături.

Ea a adăugat: „Violența oriunde, în special într-un loc de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare primilor respondenți care au acționat rapid”.

Trump: Această epidemie de violență trebuie să se termine imediat”

Șeriful din comitatul Genesee, Christopher Swanson, a declarat în jurul orei 12:20 că „întreaga biserică” era în flăcări și a confirmat că oamenii care se aflau la biserică au fost evacuați.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, departamentul de poliție a declarat că incendiul a fost ținut sub control.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat că FBI-ul și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili au răspuns la incident.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la Truth Social că „suspectul este mort, dar mai sunt multe de învățat”, înainte de a spune că împușcătura „pare a fi încă un atac țintit asupra creștinilor din Statele Unite ale Americii”.

El a adăugat: „RUGAȚI-VĂ pentru victime și familiile lor. ACEASTĂ EPIDEMIE DE VIOLENȚĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ TREBUIE SĂ SE TERMINE IMEDIAT!”.

În urma împușcăturilor și a incendiului, Departamentul de Poliție din New York a declarat că va desfășura ofițeri la instituțiile religioase din oraș „din extremă precauție”.

Incidentul a avut loc în dimineața următoare morții lui Russell M Nelson, cel mai în vârstă președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, la vârsta de 101 ani.

Împușcături raportate și în Carolina de Nord, New Orleans, Texas

Între timp, autoritățile au intervenit la un atac armat în masă într-un oraș de coastă din Carolina de Nord, sâmbătă seară, unde trei persoane au fost ucise.

Cel puțin opt alte persoane au fost rănite în acel incident, în care cineva a deschis focul dintr-o barcă asupra unei mulțimi dintr-un bar.

Un alt atac armat a avut loc duminică dimineața la un cazinou din sudul Texasului, șapte persoane fiind împușcate și două ucise.

O femeie a fost, de asemenea, ucisă, iar alte trei au fost rănite pe strada Bourbon, New Orleans, duminică dimineața, după un atac armat.

