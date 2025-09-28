Masacru pe un vapor din SUA. Cel puțin trei oameni au murit, după ce un bărbat a deschis focul de armă. VIDEO

28-09-2025 | 14:04
Masacru SUA
Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar opt rănite într-un atac armat la Southport, North Carolina, după ce un bărbat a deschis focul de pe un vapor asupra unui bar, potrivit autorităților locale.

Claudia Alionescu

Un bărbat înarmat, aflat la bordul unui vapor, s-a apropiat de bar și a deschis focul sâmbătă, potrivit autorităților, citate de News.ro. 

Suspectul a fugit după atac și a fost căutat. Autoritățile din Southport au cerut populației să evite zona, iar o anchetă a fost deschisă.

Un suspect, arestat

O persoană era interogată de către poliție, au anunțat autoritățile locale, citate de CNN și The New York Times.

Un bărbat a fost arestat de către un echipaj al Pazei de Coastă, au anunțat autoritățile din Oak Island, o localitate care se învecinează cu Southport.

Acest suspect este deținut în prezent de către Poliția din Oak Island și va fi predat Poliției din Southport pentru a fi interogat, cu ajutorul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au anunțat ele într-un comunicat.

Bărbatul corespunde descrierii atacatorului și a fost văzut în timp ce încărca un vapor, pe o rampă publică în oraș.

Este important să se noteze că nu există, în prezent, nicio altă amenințare credibilă cunoscută la adresa publicului. Agenți și adjuncți de la mai multe servicii rămân la fața locului pentru a asigura o securitate suplimentară în zonă”, dau asigurări forțele de ordine.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 28-09-2025 13:56

