Un muncitor român ar fi rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unui turn medieval în Roma

03-11-2025 | 18:02
Turn prăbușit Roma
Un muncitor român ar fi rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare.

Aura Trif

Conform informaţiilor iniţiale, un muncitor a fost rănit, în timp ce alţi patru între care și un altul român, iniţial blocaţi în vârful turnului, au fost salvaţi.

Muncitorul român a rămas însă blocat la primul etaj al turnului. El era conştient şi alert şi a cooperat cu salvatorii. Chiar în timp ce pompierii încercau să-l salveze şi să intre printr-o fereastră, a avut loc o altă prăbuşire a turnului. Un nor dens de fum a învăluit salvatorii şi spectatorii, aparent fără a provoca consecinţe, relatează Corriere della Sera.

Torre dei Conti este un turn fortificat medieval din Roma, situat în apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman. Construit în secolul al XIII-lea, turnul era unul dintre cele mai impresionante fortificaţii care dominau Roma medievală.

Reacția MAE

Autoritățile italiene prezente la fața locului au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol, susține MAE.

Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra. Acesta este conștient și comunică cu autoritățile italiene, care fac eforturi pentru a-l extrage din zona afectată, operațiunea fiind în curs de desfășurare.

Turnul era în proces de renovare

Turnul este în prezent în curs de renovare, iar luni, în jurul orei locale 11:20 (12:0, ora României), o parte din edificiul istoric s-a prăbuşit. Apoi, în jurul orei locale 13:00, a avut loc o altă prăbuşire, la care au asistat inclusiv serviciile de urgenţă şi poliţia, care se aflau deja la faţa locului din cauza primei prăbuşiri.

Zona fusese complet blocată de poliţie, traficul rutier şi pietonal fiind interzis.

În trecut, structura afectată de prăbuşirea de luni a făcut obiectul unor evacuări pentru ocuparea ilegală a clădirii, notează presa italiană.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul culturii, Alessandro Giuli, şi şefii Superintendenţei Capitoline s-au deplasat la faţa locului şi s-au întâlnit cu muncitorii care au supravieţuit prăbuşirii, care, potrivit acestora, se află în stare bună.

Prefectul Lamberto Giannini a fost, de asemenea, prezent.

Torre dei Conti, înalt de 29 de metri, se află lângă unul dintre punctele turistice importante ale Oraşului Etern. Este la jumătatea drumului pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul oraşului la Colosseum.

În urma incidentului de luni, clădirea era încă în picioare, dar prezintă daune interne semnificative.

Clădirea a găzduit odată birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizată din 2006 şi era în curs de renovare în cadrul unui proiect de patru ani care urma să se încheie anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului Roma.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fuserse închisă pentru pietoni.

Clădirea a fost ridicată de papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea şi era iniţial de două ori mai înaltă, dar a fost redimensionată după pagubele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea şi al XVII-lea.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 03-11-2025 17:47

