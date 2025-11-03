Salvarea românului prins sub dărâmături la Roma, îngreunată de o a doua prăbușire. Pompierii încearcă de ore să îl scoată

O operațiune dramatică de salvare are loc chiar în centrul Romei. Un muncitor român este prins sub dărâmăturile unui turn medieval care s-a prăbușit.

Nenorocirea s-a produs la doar câteva sute de metri de Colosseum, pe un șantier unde se făceau lucrări de restaurare. Pompierii italieni încearcă de câteva ore să ajungă la rănitul blocat sub mormanele de moloz. Acesta este conștient și comunică.

Turnul medieval s-a prăbușit în jurul orei 11:20. Patru muncitori lucrau în acel moment la renovare.

Martor: Mai întâi s-a prăbușit scara exterioară, apoi a început să se surpe restul clădirii. Am văzut un nor mare de praf, iar acum se vede că acoperișul și etajele nu mai există.

Vasile Dogaru, martor: S-a creat o stare foarte mare de panică. Imediat s-au alertat pompierii, poliția locală, carabinierii, însuși primarul.

Doi români, victime ale prăbușirii

Cel puțin doi dintre muncitori sunt români. Unul are 48 de ani, iar celălalt 66.

Echipele de intervenție ale pompierilor au reușit să îl scoată dintre dărâmături pe unul dintre ei, alături de alți doi colegi care, în momentul surpării, se aflau în partea superioară a turnului.

Cel de-al doilea român este în continuare prins sub moloz: este lucid și comunică, a transmis ministrul român de externe Oana Țoiu, dar și că autoritățile italiene încearcă să îl salveze.

Operațiunile au fost îngreunate de o a doua prăbușire care a zguduit turnul și a pus în pericol inclusiv echipele de intervenție.

Lamberto Giannini, prefectul Romei: Persoana este conștientă, iar noi suntem optimiști, pentru că, în prima parte a operațiunii de salvare (înainte de a doua prăbușire), pompierii au reușit să monteze mai multe elemente de protecție care l-au ferit de efectele celei de-a doua prăbușiri. Va fi o operațiune de salvare foarte lungă, pentru că trebuie să salvăm persoana, dar, în același timp, să reducem riscurile pentru salvatori.

Anchetă deschisă

Zona a fost complet izolată de forțele de ordine. Localnicii spun că au atras atenția de mult asupra stării precare a structurii. Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru vătămare din culpă, iar carabinierii au început audierile reprezentanților firmelor care făceau lucrările de restaurare. Ancheta urmează să stabilească dacă au fost respectate toate normele de siguranță pe șantier.

Ovidiu Burdușa, român stabilit în Roma: Există periodic un plan de renovare a acestor structuri foarte vechi din capitala Italiei. Ele așa s-au menținut, la fiecare 8-10 ani sunt clădiri care intră în reabilitare, nu doar fațada, dar și interiorul acestor clădiri importante. Acest turn era în conservare încă din 2006.

Clădirea care s-a prăbușit – Torre dei Conti – se află în centrul Romei, în apropiere de Colosseum. Turnul, construit în 1203, a fost una dintre cele mai impunătoare fortificații ale Romei, ridicată la ordinul Papei Inocențiu al III-lea pentru familia sa.

Dacă inițial avea 50 de metri, acum are cam 29, după ce cutremurele din secolele XIV–XVII i-au distrus partea superioară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













