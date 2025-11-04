Unul dintre munictorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit azi-noapte la spital.

După o misiune dramatică ce a durat 11 ore, salvatorii italieni au reușit să-l scoată pe bărbatul de 66 de ani în viață dintre ruine.

Nenorocirea s-a produs luni la doar câteva sute de metri de Colosseum, pe un șantier unde se făceau lucrări de restaurare.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Muncitorul român a fost scos de sub dărâmături după o misiune de 11 ore. Atât salvatorii, cât și oamenii adunați în zonă au aplaudat momentul. Unii chiar aveau lacrimi de bucurie.

În tot acest timp, omul a fost conștient și a comunicat cu salvatorii. Operațiunile au fost îngreunate de o a doua prăbușire care a zguduit turnul și a pus în pericol inclusiv echipele de intervenție.

❌️ #Roma, estratto in vita dai #vigilidelfuoco e affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale l'operaio bloccato sotto le macerie per il crollo della Torre dei Conti. Sul posto hanno operato 140 unità del Corpo nazionale [#3novembre 23:00] pic.twitter.com/lPr7gH8qD9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 3, 2025

Octav Stroici a fost eliberat la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub dărâmături. Inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgenţă nu au reuşit să-l salveze.

Bărbatul de 66 de ani, aflat în stare gravă, a fost dus de urgență la Spitalul Umberto Primo din Roma.

Apoi, târziu în noapte, presa italiană a transmis că trupul său a cedat. În ciuda eforturilor, medicii au declarat decesul.

Ministerul de Externe român a declarat că Stroici era cetăţean român, la fel ca un alt muncitor dintre cei trei scoşi din dărâmături. Se spune că unul dintre ei se află în stare critică.

Salvarea lui Stroici a fost descrisă iniţial ca o realizare excepţională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone şi utilaje de curăţare a dărâmăturilor pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbuşească şi mai mult.

El a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă pe tot parcursul operaţiunii de salvare. Soţia sa se afla şi ea la faţa locului, notează News.ro.

Turnul medieval s-a prăbușit luni în jurul orei 11 și 20 de minute. Patru muncitori lucrau în acel moment la renovare.

Romano Cruciani, martor: „Mai întâi s-a prăbușit scara exterioară, apoi a început să se surpe restul clădirii. Am văzut un nor mare de praf, iar acum se vede că acoperișul și etajele nu mai există”.

Vasile Dogaru, martor: „S-a creat o stare foarte mare de panică. Imediat s-au alertat pompierii, poliția locală, carabinierii, însuși primarul”.

Cel puțin doi dintre muncitorii de pe șantier erau români. Unul are 48 de ani, iar celălalt avea 66. Pompierii au reușit să îl scoată rapid dintre dărămâturi pe cel mai tânăr, alături de alți doi colegi care în momentul surpării se aflau în partea superioară a turnului.

Zona a fost complet izolată de forțele de ordine.

Localnicii spun că au atras atenția de mult asupra stării precare a structurii. Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru vătămare din culpă, iar carabinierii au început audierile reprezentanților firmelor care făceau lucrările de restaurare.

Ancheta urmează să stabilească dacă au fost respectate toate normele de siguranță pe șantier.

Ovidiu Burdușa, român stabilit în Roma: „Există periodic un plan de renovare a acestor structuri foarte vechi din capitala Italiei. Ele așa s-au menținut, la fiecare 8-10 ani sunt clădiri care intră în rebilitare, nu doar fațada, dar și inteiorul acestor clădiri importante. Acest turn era în conservare încă din 2006”.

Clădirea care s-a prăbușit - Torre dei Conti - se află în centrul Romei, în apropiere de Colosseum.

Turnul, construit în 1203, a fost una dintre cele mai impunătoare fortificații ale Romei, ridicată la odinul Papei Ionocențiu al III-a pentru familia sa.

Daca inițial a avut 50 de metri acum are cam 29, după ce cutremurele din secolele XIV–XVII i-au distrus partea superioară.

