Și-au strâns mâinile în fața camerelor și au purtat discuții care au stabilit cinci condiții pentru încheierea unui acord pentru o pace ”justă și durabilă” cu Rusia.

Acestea includ oprirea luptelor și începerea negocierilor de la pozițiile actuale de pe front, acordarea unor garanții de securitate puternice pentru Kiev și plata unor despăgubiri de către Moscova.

A cincea condiție prevede ca interesele de securitate europene să fie protejate în cadrul unui eventual acord. În plus, cei trei lideri europeni au insistat ca Statele Unite să fie incluse în procesul de pace.