Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt al AfD pentru politică externă și un politician important din facțiunea Bundestag a partidului, s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu lideri ruși de rang înalt, inclusiv cu șeful Gazprom și un apropiat al lui Vladimir Putin, scrie Hirado.

Potrivit Financial Times, Frohnmaier s-a întâlnit cu Alexei Miller, directorul general al gigantului energetic rus Gazprom, și cu Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și trimis special al lui Putin. Discuțiile s-au concentrat pe relațiile economice germano-ruse, securitatea energetică și posibilitatea repornirii conductei Nord Stream.

Întâlnirea este deosebit de importantă deoarece AfD negociază deja în calitate de cel mai puternic partid din Germania. Conform unuia dintre cele mai recente sondaje de opinie, partidul are un sprijin național record de 29%, în timp ce coaliția CDU/CSU a cancelarului Friedrich Merz a scăzut la 21%. Aceasta înseamnă că AfD este acum cu opt puncte procentuale înaintea a ceea ce a fost anterior cel mai puternic bloc politic al Germaniei timp de decenii.

Negocierile cu Rusia arată că în Germania se ridică o forță care ar schimba radical spațiul politicii externe a Berlinului și a Europei. AfD nu pornește de la logica actuală a sancțiunilor, războiului și reducerilor de energie, ci de la necesitatea de a pune din nou interesele economice ale Germaniei pe primul loc.

AfD vrea ca Germania să reia relațiile cu Rusia

Frohnmaier a scris după întâlnire că Germania se află într-o recesiune economică severă, una dintre cauzele principale ale acesteia fiind prețurile ridicate la energie. El a spus că aceste costuri galopante fac ca întreaga economie să fie mai scumpă, obligând companiile să se mute în străinătate și împovărând cetățenii germani zilnic.

Purtătorul de cuvânt al departamentului de politică externă al AfD a declarat că toate opțiunile ar trebui luate în considerare din nou, inclusiv repornirea conductei Nord Stream și restabilirea relațiilor comerciale cu Rusia. Rusia a fost anterior cel mai important furnizor de gaze și petrol al Germaniei, așa că Berlinul nu ar trebui să ia decizii bazate pe reflexe ideologice, ci pe interesele naționale germane.

Problema Nord Stream a devenit unul dintre cele mai mari tabuuri geopolitice ale Europei în ultimii ani. Conductele de sub Marea Baltică au fost grav avariate într-un atac de sabotaj din septembrie 2022, dar o ramură a perechii de conducte Nord Stream 2 a rămas intactă. Aceasta ar fi putut transporta 27,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, dar din cauza unor decizii politice, nu a fost niciodată pusă în funcțiune.

Pentru AfD, repornirea conductei nu este doar o problemă energetică, ci și o chestiune de suveranitate. Partidul consideră că Germania nu poate rămâne pe o cale economică în care își plătește competitivitatea industrială cu energie scumpă, exodul corporațiilor și deteriorarea nivelului de trai.

Trimisul lui Putin spune că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu AfD

Discuțiile de la Sankt Petersburg cu șeful Gazprom pot fi, așadar, interpretate ca un prevestitor al unei posibile noi ere. Se conturează imaginea unei Germanii în care actualul consensus de politică externă menținut de elita berlineză ar putea fi înlocuit de o direcție bazată pe interese naționale și realități economice.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, a scris după întâlnire că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu AfD, pe care a numit-o cel mai popular partid din Germania. Discuțiile au abordat, de asemenea, cooperarea economică și reluarea dialogului de afaceri ruso-germano-american.

Frohnmaier, care s-a confruntat cu critici din partea guvernului german înainte de călătorie, a subliniat că participarea sa nu înseamnă sprijin pentru războiul din Ucraina. Potrivit politicianului, menținerea dialogului nu este o slăbiciune, ci o condiție fundamentală a unei politici externe responsabile.

Acest mesaj contrastează puternic cu logica de la Berlin care a făcut din Germania unul dintre principalii reprezentanți europeni ai politicii de distanțare de sursele energetice rusești, de sprijinire a Ucrainei și de implementare a sancțiunilor UE în ultimii ani.

AfD a ajuns și la 40% în unele regiuni din Germania

Cu toate acestea, încrederea alegătorilor scade din ce în ce mai mult. Conform sondajelor anterioare, sprijinul combinat pentru CDU/CSU și SPD este acum doar de aproximativ o treime din electorat, în timp ce sprijinul pentru AfD a atins cote istorice .

Ascensiunea AfD este deosebit de spectaculoasă în estul Germaniei: în Saxonia-Anhalt, conform unor sondaje, sprijinul partidului a crescut deja la peste 40%, iar liderii partidului se pregătesc pentru o guvernare independentă.

Aceasta ar însemna și un cutremur politic, deoarece guvernele landurilor din Germania au competențe semnificative și, prin intermediul Bundesratului, au un cuvânt de spus în politica națională. Dacă avansul AfD continuă, nu numai că va răsturna echilibrul politic intern al Berlinului, ci și întregul proces decizional european.