Ministrul Apărării spune că a cerut clarificări din partea ţării vecine, pentru ca autorităţile române să ştie dacă partea ucraineană a ştiut din timp despre această situaţie şi care era „preocuparea” ucrainenilor în acea zonă a Mării Negre.

„Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei, cu nişte dovezi, dacă au ştiut mai devreme şi n-au anunţat, dacă abia atunci au ştiut şi ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone”, spune oficialul guvernamental român.

„Vă spun eu şi mai puţin diplomatic, da? Din partea mea, ministrului apărării Mihail Fedorov a existat o poziţie şi scrisă şi verbală destul de fermă cu privire la aşteptarea României ca astfel de lucruri să fie anunţate. Acum, eu înţeleg şi bucata cealaltă: Ucraina este o ţară aflată în război. Într-o ţară aflată în război, priorităţile au o dinamică fantastică. Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei, cu nişte dovezi, dacă au ştiut mai devreme şi n-au anunţat, dacă abia atunci au ştiut şi ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone. N-au vrut ei să vină poate până acolo cu ele, dar de la ei au plecat, că ăsta e un lucru cert şi ce ţintă ar fi avut în Marea Neagră. Adică sunt nişte întrebări pentru care România, cu instituţiile pe care le are, îngustează nişte răspunsuri, dar într-o ţară parteneră şi într-o ţară faţă de care România oferă tot sprijinul pe care îl poate cum este parteneriatul, şi e parteneriat cu Ucraina, trebuie să vină şi din partea părţii ucrainene aceste clarificări după care nu neapărat să umblăm noi să le obţinem făcând aşa un invoice engineering în România, ci să vedem această secvenţă extraordinar de clară din partea lor”, a afirmat Radu Miruţă duminică seară, la B1 Tv.

”E legitim să pui mâna pe telefon și să anunți instituțiile din România”

Întrebat dacă va face public răspunsul pe care România în va primi din partea părţii ucrainene pe aceste subiecte, ministrul răspuns că această decizie depinde de mai multe aspecte.

„E o chestiune care poate depinde şi de aspecte din astea sensibile militare, dar vă spun că aşteptarea mea este unu: atunci când, dacă se întâmplă să pierzi controlul, fie că e dronă aeriană, fie că este dronă maritimă cu încălcătură, e legitim să pui mâna la telefon şi să anunţi instituţiile din România că s-ar putea să găsească aşa ceva. Ceea ce acum nu s-a întâmplat decât cu 20 minute înainte, ca ea să se autodetoneze”, a răspuns Radu Miruţă.