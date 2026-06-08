„(Abramovici) a venit şi a vrut să-mi transmită mesajul că (ruşii) vor să înţeleagă ce suntem dispuşi să facem”, a spus el.

Zelenski a spus că i-a cerut lui Abramovici să-i transmită lui Putin că Ucraina nu va ceda niciodată Donbasul. De asemenea, i-a cerut să-i spună lui Putin că este gata să se întâlnească direct cu el într-un oraş din afara Rusiei sau a Belarusului, potrivit Financial Times.

„I-am spus că poate alege orice moment începând de mâine, poate alege orice zi, orice format”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a respins propunerea

Descrierea întâlnirii făcută de preşedinte diferă uşor de versiunea prezentată de FT. Surse au declarat publicaţiei că Zelenski l-a invitat pe Abramovici la Kiev în luna mai şi i-a cerut oligarhului să-i transmită lui Putin un mesaj prin care să-i dea de înţeles că preşedintele ucrainean era pregătit să se întâlnească pentru un summit faţă în faţă.

Kievul spera să-şi demonstreze angajamentul faţă de iniţierea unor negocieri de pace, chiar şi în contextul în care SUA erau preocupate de războiul din Iran, au declarat surse pentru FT.

Rusia a respins însă propunerea.

La Forumul Economic de la Sankt Petersburg din 5 iunie, Putin a declarat că s-a întâlnit cu „unul dintre reprezentanţii cercurilor de afaceri” pe 21 mai, după vizita sa la Kiev. Putin a spus că i-a spus acestui „coleg” că nu vede niciun rost în a se întâlni cu Zelenski.

Omul de afaceri, al cărui nume nu a fost dezvăluit, nu acţiona în calitate oficială, a spus Putin.

O sursă din cadrul guvernului ucrainean a oferit agenţiei Suspilne o versiune a evenimentelor care se aliniază mai mult cu cea a lui Zelenski. Sursa a spus că Rusia a iniţiat întâlnirea dintre Zelenski şi Abramovici ca o modalitate de a afla condiţiile Ucrainei pentru încheierea războiului.

Cine e Roman Abramovici

Abramovici este un miliardar rus care a deţinut anterior clubul de fotbal Chelsea. El a fost obligat să vândă clubul şi i s-a interzis intrarea în Marea Britanie în 2022, după declanşarea războiului pe scară largă al Rusiei, din cauza legăturilor sale cu Putin.

Vestea despre încercarea lui Abramovich de a media un summit între Zelenski şi Putin vine la trei zile după ce Zelenski a publicat o scrisoare deschisă în care îl provoca pe Putin să se întâlnească direct cu el şi să negocieze încetarea războiului. Scrisoarea propune începerea negocierilor cu un armistiţiu şi un schimb de prizonieri — trimiţând în acelaşi timp un mesaj ruşilor că războiul pe scară largă este un punct mort pentru Moscova.

Abramovici a jucat un rol de mediator între Rusia şi Ucraina încă din primele zile ale invaziei pe scară largă din 2022. El a contribuit la organizarea schimburilor de prizonieri şi a oferit sprijin în negocierile privind Iniţiativa privind cerealele din Marea Neagră.

Surse apropiate lui Abramovici au declarat că oligarhul este în continuare implicat în menţinerea legăturii între Kiev şi Moscova, deşi rolul său a fost minimizat de când Rusia a început să negocieze direct cu SUA după realegerea lui Donald Trump.

„Este necesar pentru că este singurul rus pe care (ucrainenii) îl tolerează. Se înţelege bine cu toată lumea”, a declarat o sursă pentru FT.