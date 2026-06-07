Trump s-a ridicat furios și a plecat vizibil agitat în timpul unui interviu. Întrebarea care l-a scos din minți | VIDEO

„Sunteți o rețea părtinitoare și necinstită”, a spus Donald Trump în timpul interviului, difuzat duminică. „Hai să încheiem, pentru că am avut destul. Mulțumesc, draga mea! Distracție plăcută!”, a mai declarat președintele SUA, în timp ce pleca.

Înainte de a se ridica furios, Trump a atacat-o pe moderatoarea Kristen Welker după ce aceasta a insistat că nu a reușit să ofere nicio dovadă cu privire la acuzațiile sale contestate, conform cărora alegerile din 2020 au fost „trucate” împotriva sa sau că alegerile din California sunt supuse unor abateri.

Președintele Donald Trump a părăsit, vizibil agitat, interviul pe care îl acorda emisiunii „Meet the Press” de la postul de televiziune NBC News, după un schimb de replici aspre cu un reporter care îl chestiona asupra afirmațiile sale conform cărora alegerile din 2020 i-ar fi fost furate, scrie New York Post .

Moderatoarea Kristen Welker l-a implorat pe Trump să continue, amintindu-i că a venit până în Wisconsin pentru interviu, dar președintele terminase deja. „Am stat în ploaie cu tine timp de o oră”, a bombănit el.

„Cu sau fără ploaie, ți-am dat suficient timp. Ar trebui să-ți îndrepți felul de a face presă”, a adăugat Donald Trump. „O țară nu poate fi niciodată grozavă cu o presă necinstită”, a mai spus președintele SUA.

După difuzarea acelui schimb de replici acerbe, prezentatoarea Welker a dezvăluit că a vorbit cu Trump ulterior și că acesta a fost de acord să-i acorde totuși un nou interviu ulterior, deși nu este clar când.

Kristen Welker a susținut că ea și Trump au recunoscut complicațiile cauzate de ploaie în timpul interviului difuzat duminică. Interviul începuse să devină dur spre ultimele sale 6 minute, când moderatoarea Welker l-a presat pe Trump cu privire la controversatul său ”fond anti-înarmare” propus în valoare de 1,776 miliarde de dolari, care avea ca scop acordarea de despăgubiri în numerar victimelor „acuzațiilor” federale.

Procurorul general interimar Todd Blanche a confirmat săptămâna trecută parlamentarilor că Departamentul de Justiție a anulat fondul controversat. Însă unii sceptici și-au exprimat îngrijorarea că acesta ar putea fi totuși reactivat.

Donald Trump s-a supărat când a fost întrebat ce dovezi are că alegerile din 2020 i-au fost furate

Trump a numit fondul o „idee grozavă” și a spus că ar fi „dezamăgit” dacă nu va fi aprobat.

Welker l-a presat apoi pe Donald Trump să spună dacă, manifestanții de la Capitoliu, de pe 6 ianuarie 2021, ar trebui să poată obține bani din acest fond „anti-înarmare”.

„Acum, nu știu ce se va întâmpla cu fondul. Îmi place ideea”, a spus Trump. „Oameni ca prostul [fostul președinte Joe] Biden, nu este suficient de inteligent să știe ce se întâmplă, dar oamenii care l-au înconjurat... ce au făcut cu viețile oamenilor, i-au distrus pe oameni. Au trimis la închisoare oameni care nu au făcut nimic greșit”, a afirmat președintele Donald Trump.

Welker a replicat spunând că „nu există nicio dovadă a ceea ce spui” și a încercat să treacă la o altă întrebare, moment în care Trump a adus în discuție alegerile din 2020.

„Alegerile au fost trucate. Au fost alegeri murdare”, a declarat Trump despre alegeri, pe care le-a pierdut atunci în fața lui Biden, înainte de a le câștiga pe cele ulterioare, în 2024, împotriva democratei Kamala Harris.

Prezentatorul NBC a menționat că Donald Trump nu a prezentat dovezi care să-i dovedească afirmațiile dubioase despre alegerile din 2020. În cele din urmă, după un schimb de replici tensionat, Trump a ales să întrerupă abrupt interviul.