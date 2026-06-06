Ucraina a atacat Rusia chiar în ajunul încheierii forumului economic al lui Vladimir Putin. Explozii semnalate

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Gettyimages vladimir putin
Getty

Armata ucraineană ar fi lansat, în noaptea de 6 iunie, atacuri de amploare asupra mai multor regiuni rusești, lovind numeroase ținte, printre care și orașul port istoric Kronstadt, situat în apropierea orașului Sankt Petersburg.

autor
Cristian Matei

Atacul are loc în ajunul ultimei zile a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care se află și Diana Șoșoacă, un eveniment economic anual organizat în orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la siguranța marilor orașe rusești.

Potrivit publicației Kyiv Independent, locuitorii din zonă spun că au văzut nori de fum ridicându-se din zona din jurul Uzinei Navale Kronstadt — un șantier naval rus situat la aproximativ 30 de kilometri de Sankt Petersburg, au transmis canalele media rusești de pe Telegram.

Locul exact al atacului nu este clar. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate drone zburând deasupra orașului înainte de atac.

Cel mai recent atac asupra regiunii are loc la doar câteva zile după ce forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier din Sankt Petersburg, din regiunea Leningrad a Rusiei, în primele ore ale zilei de 3 iunie. Atacul s-a desfășurat în timp ce demnitarii soseau pentru Forumul Economic din 2026.

Citește și
Papa Leon a recunoscut în timpul zborului spre Spania, că „pedofilia în Biserica Catolică este o rană încă deschisă”

Atacurile au loc pe fondul unui atac mai amplu, la scară largă, asupra mai multor regiuni rusești, fiind raportate lovituri asupra diverselor infrastructuri petroliere.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu izbucnit la un depozit de petrol din orașul Ust-Labinsk.

Se pare că infrastructura portuară a fost lovită și în orașul ocupat Mariupol, în videoclipurile publicate pe rețelele de socializare putându-se observa un fum negru și dens ridicându-se deasupra portului. De asemenea, s-a observat fum ieșind dintr-o instalație din Lebiajie, în regiunea Leningrad.

Pe parcursul nopții, diverse regiuni din vestul Rusiei și din zonele ocupate de Rusia au emis alerte de raid aerian, avertizând asupra prezenței dronelor ucrainene care survolau teritoriul. Ministerul Apărării al Rusiei a afirmat că 376 de drone au fost doborâte deasupra teritoriului rus.

Au fost semnalate explozii deasupra localității Uzlovaia din regiunea Tula și a orașului Sevastopol din Crimeea ocupată. De asemenea, au fost observate operațiuni de apărare aeriană în apropierea orașului Sochi.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că cel puțin 12 drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Ucraina s-a bazat din ce în ce mai mult pe drone produse intern pentru a lovi ținte aflate adânc în interiorul Rusiei, în special instalații legate de rafinarea petrolului, logistică și producția de apărare care susțin efortul de război al Rusiei.

Cele mai recente atacuri ucrainene asupra Rusiei au loc în contextul în care Putin a respins, pe 5 iunie, scrisoarea deschisă a președintelui Volodimir Zelenski, care solicita redeschiderea imediată a negocierilor de pace.

Putin, în timp ce bombardează Kievul: „Suntem pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice”

Sursa: Kyiv Independent Rzeczpospolita

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus 'DA'! E iubirea vieții mele”
GALERIE FOTO Ziua și nunta la FCSB! Încă un jucător se căsătorește: ”Am spus 'DA'! E iubirea vieții mele”
Citește și...
Stiri externe
Bulgaria a intensificat supravegherea maritimă a litoralului său după explozia dronei ucrainene în portul Constanţa

Forţele Navale bulgare au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre, în urma exploziei de vineri a unei drone maritime ucrainene în portul Constanţa, a anunţat Ministerul Apărării de la Sofia, transmite agenţia EFE.
Știri Actuale
Cum sunt construite dronele fără echipaj folosite de Ucraina în Marea Neagră. Pot transporta sute de kilograme de explozibil

În lipsa unei flote clasice capabile să concureze cu impresionanta flotă rusească din Marea Neagră, Ucraina a investit în ambarcațiuni fără echipaj, rapide și greu de detectat. 
Știri Actuale
Guvernul a publicat cronologia exploziei dronei ucrainene din Portul Constanța. Ce s-a întâmplat după autodetonare

Guvernul a prezentat cronologia exploziei dronei ucrainene din Portul Constanța, arătând că aceasta a intrat în modul de autodistrugere la ora 10:28, după ce fusese semnalată în port la 06:20.

Recomandări
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a convocat o şedinţă la Constanţa, privind consolidarea apărării pe litoralul românesc

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre.

Știri Actuale
Ce catastrofă s-ar fi putut produce în Portul Constanța dacă drona ar fi explodat lângă cele 900 de tone de azotat de amoniu

Corespondentul Pro TV Yvette Mîrza a fost, vineri, în Portul Constanța, pentru a vedea ce fac autoritățile mai departe și ce riscuri au existat acolo.

Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin a respins oferta unei întâlniri față în față: „Nu vrea să pună capăt războiului”

Vladimir Putin a respins oferta președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a avea o întâlnire față în față.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Iunie 2026

02:24:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Iunie 2026

01:49:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 4 - Virgil Stănescu

53:30

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

OUT! Universitatea Craiova se desparte de un oltean pur-sânge: „Mulțumim pentru tot!”

Sport

Cine e favorită înainte de România - Țara Galilor și ce cotă are un rezultat de egalitate