Ucraina a atacat Rusia chiar în ajunul încheierii forumului economic al lui Vladimir Putin. Explozii semnalate

Atacul are loc în ajunul ultimei zile a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care se află și Diana Șoșoacă, un eveniment economic anual organizat în orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la siguranța marilor orașe rusești.

Potrivit publicației Kyiv Independent, locuitorii din zonă spun că au văzut nori de fum ridicându-se din zona din jurul Uzinei Navale Kronstadt — un șantier naval rus situat la aproximativ 30 de kilometri de Sankt Petersburg, au transmis canalele media rusești de pe Telegram.

Locul exact al atacului nu este clar. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate drone zburând deasupra orașului înainte de atac.

Cel mai recent atac asupra regiunii are loc la doar câteva zile după ce forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier din Sankt Petersburg, din regiunea Leningrad a Rusiei, în primele ore ale zilei de 3 iunie. Atacul s-a desfășurat în timp ce demnitarii soseau pentru Forumul Economic din 2026.

Atacurile au loc pe fondul unui atac mai amplu, la scară largă, asupra mai multor regiuni rusești, fiind raportate lovituri asupra diverselor infrastructuri petroliere.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii din zonă par să arate un incendiu izbucnit la un depozit de petrol din orașul Ust-Labinsk.

Se pare că infrastructura portuară a fost lovită și în orașul ocupat Mariupol, în videoclipurile publicate pe rețelele de socializare putându-se observa un fum negru și dens ridicându-se deasupra portului. De asemenea, s-a observat fum ieșind dintr-o instalație din Lebiajie, în regiunea Leningrad.