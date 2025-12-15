China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India

China trimite tancuri modernizate în munții Himalaya, la granița cu India, scrie presa de stat de la Beijing. Noul model de luptă, capabil să performeze și la mari altitudini, a fost dezvăluit în premieră la uriașa paradă de Ziua Victoriei.

Principalul tanc de luptă chinezesc, modernizat pentru a performa inclusiv la altitudini mari, ar putea fi trimis la granița cu India, scrie South China Morning Post (SCMP), care citează presa de stat de la Beijing. Noul model Type 99B a fost conceput pentru „operațiuni de luptă rapide și susținute” în zone precum Himalaya.

Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale din China, Type 99B, este un model modernizat, conceput pentru a performa mai bine în operațiuni la mare altitudine și pe vreme rece. Tancul s-a numărat printre echipamentele militare dezvăluite în timpul imensei parade de Ziua Victoriei a Chinei de la Beijing, în septembrie.

Tancul are ”un nou sistem de sofisticare”

Televiziunea de stat CCTV a relatat că modelul modernizat are o serie de caracteristici noi. Acesta a fost prezentat în timpul testelor de conducere și a sistemelor electronice pe diverse terenuri, precum și în exerciții cu foc real. Raportul nu a precizat când sau unde au fost efectuate testele.

Principala modernizare constă în capacitatea de comandă și comunicare bazată pe informații a tancului și în puterea sa de foc integrată, despre care raportul spune că reflectă „un nou nivel de sofisticare” în echipamentul de luptă terestră al Armatei Populare de Eliberare.

