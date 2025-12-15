China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India

Stiri externe
15-12-2025 | 20:25
tancul Type 99B
IMAGO

China trimite tancuri modernizate în munții Himalaya, la granița cu India, scrie presa de stat de la Beijing. Noul model de luptă, capabil să performeze și la mari altitudini, a fost dezvăluit în premieră la uriașa paradă de Ziua Victoriei.

 

autor
Cristian Anton

Principalul tanc de luptă chinezesc, modernizat pentru a performa inclusiv la altitudini mari, ar putea fi trimis la granița cu India, scrie South China Morning Post (SCMP), care citează presa de stat de la Beijing. Noul model Type 99B a fost conceput pentru „operațiuni de luptă rapide și susținute” în zone precum Himalaya.

Unul dintre cele mai noi tancuri de luptă principale din China, Type 99B, este un model modernizat, conceput pentru a performa mai bine în operațiuni la mare altitudine și pe vreme rece. Tancul s-a numărat printre echipamentele militare dezvăluite în timpul imensei parade de Ziua Victoriei a Chinei de la Beijing, în septembrie.

Tancul are ”un nou sistem de sofisticare”

Televiziunea de stat CCTV a relatat că modelul modernizat are o serie de caracteristici noi. Acesta a fost prezentat în timpul testelor de conducere și a sistemelor electronice pe diverse terenuri, precum și în exerciții cu foc real. Raportul nu a precizat când sau unde au fost efectuate testele.

Principala modernizare constă în capacitatea de comandă și comunicare bazată pe informații a tancului și în puterea sa de foc integrată, despre care raportul spune că reflectă „un nou nivel de sofisticare” în echipamentul de luptă terestră al Armatei Populare de Eliberare.

Citește și
sef angajati
Trucul prin care mai mulți angajați din China au reușit să păcălească pontajul și să lipsească de la muncă
China și-a prezentat în premieră arsenalul nuclear: ”Atu strategic pentru apărarea demnității țării”. Imagini care dau fiori

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, india, graniță, tancuri, munti, himalaya,

Dată publicare: 15-12-2025 20:25

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China
Stiri Economice
Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China

Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar.

Trucul prin care mai mulți angajați din China au reușit să păcălească pontajul și să lipsească de la muncă
Stiri Diverse
Trucul prin care mai mulți angajați din China au reușit să păcălească pontajul și să lipsească de la muncă

Angajații unui comitet de cartier din China au găsit o metodă ingenioasă – dar ilegală – de a păcăli sistemul de pontaj cu recunoaștere facială.

Cine ar câștiga un război SUA-China, pentru Taiwan. Concluzia unui raport oficial al Washingtonului
Stiri externe
Cine ar câștiga un război SUA-China, pentru Taiwan. Concluzia unui raport oficial al Washingtonului

China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului american.

Emmanuel Macron avertizează China cu taxe vamale. Europa cere reducerea deficitului comercial
Stiri externe
Emmanuel Macron avertizează China cu taxe vamale. Europa cere reducerea deficitului comercial

Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.

China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune
Stiri Stiinta
China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune

China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, a anunțat agenţia chineză de presă Xinhua.

Recomandări
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă, a AUR, împotriva ministrului Mediului, a trecut cu votul PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28