Cine ar câștiga un război SUA-China, pentru Taiwan. Concluzia unui raport oficial al Washingtonului

Dependența SUA de arme sofisticate și costisitoare o expune la capacitatea Chinei de a produce în masă sisteme mai ieftine în cantități copleșitoare, avertizează documentul strict secret „Overmatch Brief”, scrie Telegraph.

Un oficial de securitate națională din administrația Joe Biden, care a analizat documentul, ar fi pălit când a realizat că Beijingul are „redundanță după redundanță” pentru „fiecare as din mânecă”, a raportat The New York Times.

China depășește SUA prin producție rapidă și masivă de armament

Pierderea Taiwanului, bastionul cheie al SUA împotriva puterii chineze în Pacificul de Vest, ar reprezenta o lovitură strategică și simbolică severă pentru Washington.

Cel mai avansat portavion al țării, USS Gerald R Ford – trimis recent în Caraibe pentru operațiunea lui Donald Trump împotriva traficanților de droguri – este adesea distrus în jocurile de război descrise în raport.

Nava în valoare de 13 miliarde de dolari (9,75 miliarde de lire sterline), care a intrat în serviciu în 2022 după ani de întârzieri, este vulnerabilă la atacurile submarinelor diesel-electrice și la arsenalul Chinei de aproximativ 600 de rachete hipersonice, capabile să călătorească cu o viteză de cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

Portavioanele americane devin ținte vulnerabile în simulări

Beijingul a prezentat rachetele YJ-17, capabile să distrugă nave și care se estimează că pot călători cu o viteză de opt ori mai mare decât cea a sunetului, la o paradă militară în septembrie.

Cu toate acestea, Pentagonul intenționează să construiască încă nouă portavioane din clasa Ford, în timp ce nu a desfășurat încă nicio rachetă hipersonică.

Eric Gomez, cercetător la Taiwan Security Monitor, a declarat că rezultatul final nu era clar atunci când a participat la un joc de război pentru un conflict din Taiwan, dar a remarcat că SUA au suferit pierderi grele.

Jocurile de război arată pierderi americane fără precedent

„SUA pierd multe nave în acest proces. Multe avioane F-35 și alte avioane tactice din teatru de operațiuni sunt, de asemenea, degradate destul de rapid. Cred că costul ridicat al acestuia a fost cu adevărat descurajant când am făcut rezumatele după acțiune și ne-am gândit: «Bine, ați pierdut peste 100 de avioane de generația a cincea, mai multe distrugătoare, câteva submarine, câteva portavioane». Este ca și cum ai spune: «Doamne, omule, a fost o pierdere grea»”., a declarat el pentru Telegraph.

Anul trecut, Pete Hegseth, secretarul apărării, a declarat că „pierdem de fiecare dată” în jocurile de război ale Pentagonului împotriva Chinei și a prezis că rachetele hipersonice ale țării asiatice ar putea distruge portavioanele în câteva minute.

China și-a extins semnificativ arsenalul de rachete cu rază scurtă, medie și intermediară, ceea ce înseamnă că ar putea distruge multe dintre armele avansate ale SUA înainte ca acestea să ajungă în Taiwan.

Între timp, cele „cinci mari” companii de apărare, al căror număr s-a redus de zece ori față de cel din anii 1990, continuă să vândă guvernului SUA versiuni mai scumpe ale acelorași nave, avioane și rachete, potrivit The New York Times.

Oficialii din domeniul apărării au realizat că SUA sunt vulnerabile deoarece aceste arme complexe sunt imposibil de produs în serie, în urma unei serii de războaie recente, inclusiv conflictul dintre Ucraina și Rusia, care au demonstrat capacitățile devastatoare ale armelor relativ ieftine, precum dronele.

Complexul militar american nu poate produce suficient de repede

Congresul a alocat aproximativ 1 miliard de dolari (750 de milioane de lire sterline) pentru producerea a 340.000 de drone mici în următorii doi ani.

Domnul Trump l-a numit pe Dan Driscoll, șeful forțelor armate americane, în funcția de „responsabil cu dronele”, însărcinat cu modernizarea tehnologiei învechite a Americii și cu contracararea eforturilor inamicilor în domeniul dronelor.

Cu toate acestea, SUA încearcă să recupereze decalajul față de adversarii săi, iar experții au declarat anterior pentru Telegraph că nu poate concura din punct de vedere al costurilor cu țări precum China, unde costurile forței de muncă sunt mai mici și reglementările mai puțin stricte.

Statele Unite încearcă să reducă decalajul, dar costurile le limitează

O schimbare decisivă în politica SUA ar necesita probabil investiții substanțiale, însă cheltuielile pentru apărare se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 80 de ani, reprezentând aproximativ 3,4% din PIB.

Jake Sullivan, fostul consilier pentru securitate națională, a avertizat că SUA ar rămâne rapid fără muniții esențiale, cum ar fi obuzele de artilerie, într-un război cu China.

Evaluările interne ale Pentagonului arată că China depășește cu mult SUA în ceea ce privește arsenalul de rachete de croazieră și balistice. Ambele superputeri dețin un stoc de 400 de rachete balistice intercontinentale (ICBM).

Se pare că SUA au folosit aproximativ un sfert din interceptorii de rachete de mare altitudine pentru a apăra Israelul împotriva barajului de rachete balistice lansat de Iran timp de 12 zile în luna iunie a acestui an.

Mai mult, grupul de hackeri Volt Typhoon, sponsorizat de statul chinez, a instalat programe malware pe rețelele informatice critice ale rețelelor electrice, sistemelor de comunicații și alimentării cu apă ale bazelor militare americane.

Amenințarea la adresa securității, pe care oficialii americani au încercat să o localizeze, ar putea paraliza capacitatea armatei de a transporta arme și forțe în cazul izbucnirii unui război în Pacific.

Xi Jinping, liderul chinez, susține că cucerirea Taiwanului este o „inevitabilitate istorică” și a ordonat armatei sale să fie pregătită să cucerească insula până în 2027.

Poziția lui Donald Trump față de protejarea insulei

Cu toate acestea, se consideră puțin probabil ca el să acționeze, cu excepția cazului în care China obține un avantaj militar atât de copleșitor încât să poată fi sigură că va cuceri insula. Eșecul ar fi o lovitură umilitoare care ar putea pune capăt mandatului său de 13 ani în funcția de premier.

Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul și, din anii 1970, au urmărit o politică de „ambiguitate strategică”, evitând să declare în mod explicit dacă vor apăra militar arhipelagul.

Cu toate acestea, încă din vremea lui Dwight D. Eisenhower, Statele Unite consideră insula ca un factor important de control al expansionismului chinez și sunt obligate prin lege să furnizeze arme Taiwanului pentru a se apăra.

Domnul Trump a rămas fidel politicii de „ambiguitate strategică”, deși s-a plâns de costurile protejării Taiwanului.

„Cred că Taiwanul ar trebui să ne plătească pentru apărare. Știți, nu suntem diferiți de o companie de asigurări. Taiwanul nu ne oferă nimic”, a declarat el pentru Bloomberg anul trecut.

El a continuat, menționând că Taiwanul se află la mică distanță de coasta Chinei, comparativ cu mii de kilometri de SUA, ceea ce oferă Beijingului „un ușor avantaj”.

„Este mărul din ochiul președintelui Xi”, a adăugat el.

În strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată săptămâna trecută, se menționează că insula este importantă pentru economia SUA, deoarece o treime din transportul maritim global trece prin Marea Chinei de Sud.

Prioritatea SUA este de a păstra „superioritatea militară”, se afirmă în document, ceea ce înseamnă că capacitățile militare ale Americii trebuie să le depășească pe cele ale Chinei, astfel încât să-l descurajeze pe Xi să facă vreo mișcare, lucru pe care, potrivit acestei note, nu a reușit să-l facă de ceva vreme.

China și SUA au lansat o cursă frenetică a înarmării pentru a împiedica oricare dintre ele să obțină un avantaj decisiv care ar putea încuraja Beijingul sau să-i nege ambițiile imperialiste.

În ianuarie, Telegraph a raportat că China a construit barje de tip D-Day care ar putea fi utilizate pentru a ocoli plajele Taiwanului și pentru a oferi fronturi multiple pentru tancuri într-o invazie amfibie.

