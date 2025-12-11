Trucul prin care mai mulți angajați din China au reușit să păcălească pontajul și să lipsească de la muncă

Angajații unui comitet de cartier din China au găsit o metodă ingenioasă – dar ilegală – de a păcăli sistemul de pontaj cu recunoaștere facială.

Angajații și-au printat fețele colegilor și le-au transformat în măști, astfel încât o singură persoană să poată „bifa prezența” pentru mai mulți, potrivit South China Morning Post.

Potrivit Wenzhou City Daily, un localnic pe nume Li a raportat cazul autorităților, susținând că secretarul comitetului ar fi coordonat întreaga schemă. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere au arătat cum angajații foloseau măștile pentru a trișa sistemul.

Comitetele de cartier reprezintă cel mai de jos nivel al administrației urbane din China. Personalul nu este format din funcționari publici și primește doar indemnizații, nu salarii de la stat.

Știrea a stârnit un val de reacții online

Știrea a stârnit un val de reacții online. Mulți oameni au cerut concedierea celor implicați, numind gestul „corupție”. Alții au criticat faptul că unii angajați muncesc ore suplimentare, în timp ce alții „nici nu vin la serviciu”.

Există însă și voci care susțin că pontajul strict nu se potrivește acestor angajați, întrucât activitățile lor implică deseori vizite pe teren.

Cazul a fost raportat autorităților în octombrie, iar un răspuns oficial este așteptat până la 31 decembrie.

Una dintre cele mai frecvente întrebări puse în mediul online a fost cum pot astfel de măști să păcălească un sistem de recunoaștere facială. Un raport Legal Daily arată că anumite aparate, mai ales cele cu rezoluție redusă, pot fi înșelate chiar și de fețe printate ieftin, comandate online.

