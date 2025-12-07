Emmanuel Macron avertizează China cu taxe vamale. Europa cere reducerea deficitului comercial

Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.

„Le-am spus că, dacă nu vor reacţiona, noi, europenii, vom fi nevoiţi, în următoarele luni, să luăm măsuri ferme (...) la fel ca Statele Unite, cum ar fi, de exemplu, impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezeşti”, a declarat preşedintele francez, la întoarcerea dintr-o vizită oficială în China, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, publicat duminică.

Washington impune tarife vamale ridicate asupra produselor chinezeşti, care au fost însă reduse de la 57% la 47% în cadrul unui acord anunţat la sfârşitul lunii octombrie între cele două ţări.

„China loveşte în inima modelului industrial şi de inovare european, bazat istoric pe maşini-unelte şi automobile”, subliniază Emmanuel Macron.

Iar protecţionismul administraţiei Trump nu face decât să agraveze situaţia. „Aceasta ne agravează problemele, redirecţionând masiv fluxurile chineze către pieţele noastre”, subliniază preşedintele francez.

„Astăzi, suntem prinşi între cele două şi este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru industria europeană”, deplânge Macron.

Dar el rămâne conştient că formarea unui front comun european pe această temă nu este uşoară, Germania, foarte prezentă în China, „nefiind încă pe deplin de acord cu noi”.

Europa are nevoie de investiții chineze

În timpul vizitei sale în China, Emmanuel Macron a reiterat că Europa, pentru a-şi reduce deficitul comercial cu China, trebuie să accepte investiţii chineze.

„Nu putem importa în mod constant. Companiile chineze trebuie să vină pe teritoriul european”, susţine el în Les Echos.

Sunt vizate aproximativ zece sectoare, printre care bateriile, rafinarea litiului, energia eoliană, energia fotovoltaică, vehiculele electrice, pompele de căldură aer-aer, produsele electronice de larg consum, tehnologiile de reciclare, robotica industrială şi componentele avansate.

Însă investiţiile chineze în Europa „nu trebuie să fie predatorii, adică să fie făcute în scopul hegemoniei şi al creării de dependenţe”, subliniază Emmanuel Macron.

Din partea sa, potrivit acestuia, UE trebuie să se protejeze în sectoarele cele mai vulnerabile - cum ar fi industria auto, care se confruntă cu avântul vehiculelor electrice chinezeşti - şi, în paralel, să „reia o politică de competitivitate”.

Acest lucru implică „simplificarea şi aprofundarea pieţei unice, investiţii în inovare, o protecţie echitabilă a frontierelor noastre, finalizarea uniunii noastre vamale (...) şi o politică monetară ajustată”, explică el.

