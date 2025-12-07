Emmanuel Macron avertizează China cu taxe vamale. Europa cere reducerea deficitului comercial

Stiri externe
07-12-2025 | 13:28
emmanuel macron
Shutterstock

Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

„Le-am spus că, dacă nu vor reacţiona, noi, europenii, vom fi nevoiţi, în următoarele luni, să luăm măsuri ferme (...) la fel ca Statele Unite, cum ar fi, de exemplu, impunerea de taxe vamale asupra produselor chinezeşti”, a declarat preşedintele francez, la întoarcerea dintr-o vizită oficială în China, într-un interviu acordat cotidianului francez Les Echos, publicat duminică.

Washington impune tarife vamale ridicate asupra produselor chinezeşti, care au fost însă reduse de la 57% la 47% în cadrul unui acord anunţat la sfârşitul lunii octombrie între cele două ţări.

„China loveşte în inima modelului industrial şi de inovare european, bazat istoric pe maşini-unelte şi automobile”, subliniază Emmanuel Macron.

Iar protecţionismul administraţiei Trump nu face decât să agraveze situaţia. „Aceasta ne agravează problemele, redirecţionând masiv fluxurile chineze către pieţele noastre”, subliniază preşedintele francez.

Citește și
macron
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong

„Astăzi, suntem prinşi între cele două şi este o chestiune de viaţă şi de moarte pentru industria europeană”, deplânge Macron.

Dar el rămâne conştient că formarea unui front comun european pe această temă nu este uşoară, Germania, foarte prezentă în China, „nefiind încă pe deplin de acord cu noi”.

Europa are nevoie de investiții chineze

În timpul vizitei sale în China, Emmanuel Macron a reiterat că Europa, pentru a-şi reduce deficitul comercial cu China, trebuie să accepte investiţii chineze.

„Nu putem importa în mod constant. Companiile chineze trebuie să vină pe teritoriul european”, susţine el în Les Echos.

Sunt vizate aproximativ zece sectoare, printre care bateriile, rafinarea litiului, energia eoliană, energia fotovoltaică, vehiculele electrice, pompele de căldură aer-aer, produsele electronice de larg consum, tehnologiile de reciclare, robotica industrială şi componentele avansate.

Însă investiţiile chineze în Europa „nu trebuie să fie predatorii, adică să fie făcute în scopul hegemoniei şi al creării de dependenţe”, subliniază Emmanuel Macron.

Din partea sa, potrivit acestuia, UE trebuie să se protejeze în sectoarele cele mai vulnerabile - cum ar fi industria auto, care se confruntă cu avântul vehiculelor electrice chinezeşti - şi, în paralel, să „reia o politică de competitivitate”.

Acest lucru implică „simplificarea şi aprofundarea pieţei unice, investiţii în inovare, o protecţie echitabilă a frontierelor noastre, finalizarea uniunii noastre vamale (...) şi o politică monetară ajustată”, explică el.

Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti

Sursa: News.ro

Etichete: emmanuel macron, Franta, China,

Dată publicare: 07-12-2025 13:28

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
Nicuşor Dan, vizită în Franţa luni şi marţi. Preşedintele va fi primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee
Stiri Politice
Nicuşor Dan, vizită în Franţa luni şi marţi. Preşedintele va fi primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong
Stiri externe
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong

Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Rusia ar ajunge astfel la granița cu România

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Macron merge la Beijing. Vrea să îl convingă pe Xi să îl preseze pe Putin să încheie războiul din Ucraina
Stiri externe
Macron merge la Beijing. Vrea să îl convingă pe Xi să îl preseze pe Putin să încheie războiul din Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron va ajunge, miercuri, la Beijing, unde se aşteaptă să exercite presiuni asupra omologului său chinez Xi Jinping pentru a ajuta la asigurarea unui armistiţiu în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 17%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 17%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
iBani
iBani - 07 Decembrie 2025

13:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28