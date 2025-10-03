Un bărbat de 60 de ani a devenit viral după ce și-a împlinit visul de a merge la o facultate din China

Un bărbat de 60 de ani din estul Chinei a devenit viral după ce a intrat la facultate și a participat la instruirea militară alături de colegi mult mai tineri.

Energic și hotărât să sfideze stereotipurile despre vârstă, Wang Wensheng trăiește după mottoul: „Învăț atâta timp cât trăiesc”, potrivit South China Morning Post.

După ce a susținut de două ori examenul național de admitere la facultate, Wang a reușit să fie admis în această vară la un colegiu vocațional din Hefei, provincia Anhui, unde studiază marketing online și comerț electronic.

Fost angajat în resurse umane, el spune că atmosfera de campus a fost dintotdeauna visul său. Familia îl susține, iar taxele le acoperă din economii și salariul soției.

Wang a participat la programul militar obligatoriu pentru boboci și a ținut pasul cu colegii săi, afirmând că acum urcă cinci etaje la fel de repede ca ei. Împarte căminul cu alți cinci studenți, care îl alintă „Unchiul Wang” și îl implică în activitățile lor.

Pe rețelele sociale, Wang își transmite live procesul de învățare și a strâns deja peste 45.000 de urmăritori. Mulți îl admiră pentru energie și determinare, unii glumind că este „singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”.

