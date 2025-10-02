Mașina „Made in China” care i-a convins pe tot mai mulți români. Este mai ieftină, dar vine și cu dezavantaje

Prețurile mai mici atrag șoferi atât în România, cât și în Europa, însă specialiștii avertizează că aceste autoturisme vin și cu dezavantaje, inclusiv standarde de calitate mai puțin riguroase decât cele impuse de Uniunea Europeană.

Septembrie a adus o creștere de aproape 40% a numărului de mașini înmatriculate în România față de aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, bilanțul primelor nouă luni din 2025 rămâne negativ și arată o scădere de 5 procente față de anul trecut, cu puțin peste 100.000 de autoturisme înmatriculate.

PRO TV

Surpriza vine însă din topul celor mai vândute mărci. Între preferințele românilor se află și un brand auto produs în China.

Dan Vardie, președintele APIA: „Așa cum arată previziunile până la sfârșitului anului vom mai avea în opinia noastră încă una sau chiar două mărci chinezești în primele 10 din România, ceea ce ne arată o dinamică”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Numărul de mașini chinezești în România este în continuă creștere. Doar în primele 9 luni ale acestui an au fost înmatriculate peste 3.000 de astfel de autoturisme, dublu față de aceeași perioadă din 2024. Unul dintre producătorii auto care a intrat în top 10 în țara noastră a vândut în tot acest timp peste 2.000 de vehicule. Iar Preferate de români sunt modelele hibride”.

Dan Chitaru, președintele unei companii care importa autoturisme: „80% din ce am vândut anul trecut și anul ăsta îl reprezintă modelele hibrid. Modelele cele mai căutate pe piața românească intră în categoria SUV-urilor compacte sau medii”.

Mașinile chinezești atrag cumpărătorii pentru ca sunt mai ieftine decât cele produse în Europa. Însă diferența vine, spun analiștii, din subvențiile masive acordate de statul chinez pe tot lanțul de producție. Specialiștii avertizează că aceste modele nu ating întotdeauna standardele europene de calitate, mult mai stricte pentru constructori.

Andrei Dumitrescu, expert auto: „Problema cea mai mare este una de cultură de business, sunt două culturi complet diferite de business între China și Europa. În Europa se pune mult accent pe client, ca drepturile acestuia să nu fie încălcate, ca satisfacția clientului să fie una maximă, în timp ce în China ei sunt interesați doar de numărul de unități vândute”.

Anul trecut, Comisia Europeană a decis să majoreze cu până la 38% taxele pe importul din China pentru mașinile electrice pentru a proteja producătorii europeni.

