Mașina „Made in China” care i-a convins pe tot mai mulți români. Este mai ieftină, dar vine și cu dezavantaje

Stiri actuale
02-10-2025 | 19:55
×
Codul embed a fost copiat

O marcă auto produsă în China a reușit să intre în topul preferințelor românilor, în luna septembrie.

autor
Delia Bîrla

Prețurile mai mici atrag șoferi atât în România, cât și în Europa, însă specialiștii avertizează că aceste autoturisme vin și cu dezavantaje, inclusiv standarde de calitate mai puțin riguroase decât cele impuse de Uniunea Europeană.

Septembrie a adus o creștere de aproape 40% a numărului de mașini înmatriculate în România față de aceeași lună a anului trecut. Chiar și așa, bilanțul primelor nouă luni din 2025 rămâne negativ și arată o scădere de 5 procente față de anul trecut, cu puțin peste 100.000 de autoturisme înmatriculate.

inmatriculari septembrie 2025

Surpriza vine însă din topul celor mai vândute mărci. Între preferințele românilor se află și un brand auto produs în China.

Citește și
accident
Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, în Cluj-Napoca. Șoferul ar fi circulat cu viteză

Dan Vardie, președintele APIA: „Așa cum arată previziunile până la sfârșitului anului vom mai avea în opinia noastră încă una sau chiar două mărci chinezești în primele 10 din România, ceea ce ne arată o dinamică”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Numărul de mașini chinezești în România este în continuă creștere. Doar în primele 9 luni ale acestui an au fost înmatriculate peste 3.000 de astfel de autoturisme, dublu față de aceeași perioadă din 2024. Unul dintre producătorii auto care a intrat în top 10 în țara noastră a vândut în tot acest timp peste 2.000 de vehicule. Iar Preferate de români sunt modelele hibride”.

Dan Chitaru, președintele unei companii care importa autoturisme: „80% din ce am vândut anul trecut și anul ăsta îl reprezintă modelele hibrid. Modelele cele mai căutate pe piața românească intră în categoria SUV-urilor compacte sau medii”.

Mașinile chinezești atrag cumpărătorii pentru ca sunt mai ieftine decât cele produse în Europa. Însă diferența vine, spun analiștii, din subvențiile masive acordate de statul chinez pe tot lanțul de producție. Specialiștii avertizează că aceste modele nu ating întotdeauna standardele europene de calitate, mult mai stricte pentru constructori.

Andrei Dumitrescu, expert auto: „Problema cea mai mare este una de cultură de business, sunt două culturi complet diferite de business între China și Europa. În Europa se pune mult accent pe client, ca drepturile acestuia să nu fie încălcate, ca satisfacția clientului să fie una maximă, în timp ce în China ei sunt interesați doar de numărul de unități vândute”.

Anul trecut, Comisia Europeană a decis să majoreze cu până la 38% taxele pe importul din China pentru mașinile electrice pentru a proteja producătorii europeni.

Sursa: Pro TV

Etichete: China, masina,

Dată publicare: 02-10-2025 19:53

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat
Stiri actuale
O șoferiță nu și-a asigurat mașina, a rupt o barieră și s-a izbit puternic de un vehicul, în Târgu Jiu. Momentul, filmat

Incident în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu. O șoferiță de 33 de ani nu și-a asigurat corespunzător mașina în parcare și, la un moment dat, autoturismul s-a pus singur în mișcare.

Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, în Cluj-Napoca. Șoferul ar fi circulat cu viteză
Stiri actuale
Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, în Cluj-Napoca. Șoferul ar fi circulat cu viteză

Un băiat de 12 ani a fost lovit în plin, pe trotuar, de o mașină cu mulți cai putere, scăpată de sub control. Martorii spun că șoferul circula cu viteză și nu a mai reușit să redreseze bolidul.

Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit
Stiri actuale
Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit

Un incendiu de proporții a izbucnit după ce un autoturism și două tiruri s-au ciocnit pe un drum național din Mehedinți.  

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28