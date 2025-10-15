China confiscă 60.000 de hărți „incorecte”: autoritățile spun că etichetau greșit Taiwanul și omiteau mai multe insule

Oficialii vamali chinezi din provincia estică Shandong au confiscat 60.000 de hărți care „etichetau greșit” insula autoguvernată Taiwan, pe care Beijingul o revendică drept parte a teritoriului său, scrie BBC .

Autoritățile au declarat că hărțile „omiteau, de asemenea, insule importante” din Marea Chinei de Sud, zonă în care pretențiile teritoriale ale Beijingului se suprapun cu cele ale mai multor vecini, printre care Filipinele și Vietnamul.

Potrivit autorităților, aceste hărți „problematice”, destinate exportului, nu pot fi comercializate deoarece „puneau în pericol unitatea națională, suveranitatea și integritatea teritorială” a Chinei.

Hărțile reprezintă un subiect sensibil pentru Beijing și pentru rivalii săi implicați în disputele privind recifele, insulele și formațiunile stâncoase din Marea Chinei de Sud.

Administrația Vamală Chineză a precizat că materialele confiscate nu includeau linia cu nouă segmente („nine-dash line”), care delimitează revendicările Beijingului asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud. Această linie, formată din nouă liniuțe, se întinde la sute de mile sud și est de cea mai sudică provincie a Chinei, Hainan.

De asemenea, hărțile confiscate nu marcau granița maritimă dintre China și Japonia, au adăugat autoritățile.

Potrivit acestora, hărțile ar fi etichetat greșit „provincia Taiwan”, fără a preciza exact natura erorii.

China consideră Taiwanul o parte inalienabilă a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. În schimb, Taiwanul se consideră distinct de China continentală, având propria constituție și lideri aleși democratic.

Tensiunile din Marea Chinei de Sud izbucnesc periodic — cel mai recent, în weekendul trecut, când nave chineze și filipineze s-au confruntat din nou. Manila a acuzat o navă chineză că a lovit intenționat și a folosit tunuri de apă împotriva unei ambarcațiuni guvernamentale filipineze.

Beijingul a replicat că incidentul a avut loc după ce nava filipineză a ignorat avertismentele repetate și „s-a apropiat periculos” de cea chineză.

