Centrala nucleară de la Zaporojie a fost reconectată la alimentarea cu energie electrică

23-10-2025 | 17:15
centrala nucleara zaporojie, zaporojie
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.

Ioana Andreescu

Restabilirea alimentării centralei, ocupată de forţele ruse, care a avut loc după repararea unei linii din afara sitului graţie unui armistiţiu local, este „un pas crucial pentru siguranţa şi securitatea nucleară”, a declarat organismul de supraveghere nucleară al Naţiunilor Unite într-un mesaj pe X. Agenţia a adăugat că va continua să colaboreze cu Rusia şi Ucraina pentru a permite refacerea unei alte linii electrice.

AIEA a anunţat începerea lucrărilor de reparare

Sâmbătă, AIEA a anunţat începerea lucrărilor de reparare a liniilor electrice avariate. Anterior, agenţia explicase că erau necesare reparaţii de ambele părţi ale liniei frontului, la câţiva kilometri de centrală.

Situate de-a lungul râului Nipru, în apropierea oraşului Enerhodar, cele şase reactoare ale centralei, care produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei înainte de război, au fost oprite după preluarea controlului de către Moscova. Cu toate acestea, centrala are nevoie de energie electrică pentru a-şi menţine sistemele de răcire şi de siguranţă, în scopul de a evita o catastrofă.

La începutul lunii octombrie, Moscova a afirmat că situaţia era „sub control” la Zaporojie, în urma îngrijorărilor exprimate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc şi în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară prin atacarea sitului şi se acuză reciproc pentru ultima întrerupere a alimentării cu energie electrică.

