Un gigant din Mexic intră pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici cu peste 500 de angajați

Un gigant internațional din industria auto își pregătește intrarea pe piața din România. Mexicanii de la Nemak vor să cumpere afacerea Georg Fischer (GF) cu componente ușoare din țara noastră.

Nemak, un gigant mexicat din industria auto, specializat în producția componentelor de aluminiu se pregătește să intre și pe piața din România. Compania vrea să preia producția din România a elvețienilor de la Georg Fischer, specializați în componente ușoare, notează Profit.ro.

Intrarea pe piața din România face parte dintr-o înțelegere mai mare dintre cele două companii și vizează cumpărarea a două fabrici, aflate în Pitești și Scornicești, cu aproximativ 500 de angajați.

Vânzarea producției din GF din România vine în contextul îmbunătățirii rezultatelor financiare obținute de subsidiara din țara noastră. Astfel, afacerile companiei au ajuns la aproximativ 225 milioane de lei. În plus, îmbunătățirea situației se vede și la capitolul pierderi, fabricile înregistrând pierderi de doar 5 milioane de lei, o scădere semnificativă de la cele 56 de milioane de lei din 2023.

GF mai are o fabrică în România, pe lângă cele de la Pitești și Scornicești. Aceasta este aflată la Arad, are 163 de angajați, dar nu a fost inclusă în acordul cu gigantul mexican. Cu toate acestea, ar fi început deja procedurile de vânzare.

