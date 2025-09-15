O femeie din Mexic care locuiește ilegal în SUA de 17 ani se teme că ar putea fi deportată: „Mi-e frică să ies din casă”

15-09-2025 | 07:39
Frica de a ieși din casă a devenit o realitate zilnică pentru mii de imigranți fără acte din Statele Unite. O femeie din Mexic trăiește această teamă în Washington DC, alături de soțul ei și de fetița lor, născută în America.

După aproape două decenii în care și-au construit o viață și au plătit taxe, ca orice american, familia se pregătește acum să lase totul în urmă, de teamă că ar putea fi deportată în orice moment.

Pe fondul unor politici tot mai dure ale administrației Trump împotriva imigrației, cei care isi spun povestea isi asuma un risc uriaș.

Un reporter al televiziunii britanice Sky News a reușit să stea de vorbă cu o femeie din Mexic, care de 17 ani locuiește ilegal în Statele Unite.

„Luz”:Mi-e frică să ies din casă. Mi-e frică să merg afară. Mi-e frică să nu fiu arestată. Mi-e frică de simplul fapt că se uită cineva la mine și mă vede ca pe o femeie latino și risc să fiu încătușată. Mi-e teamă de asta.

Din motive de securitate, femeia i-a rugat pe jurnaliști să îi ascundă chipul. Deși trăiește de ani buni în America, plătește taxe și a reușit să se integreze, raidurile din ultima vreme, pentru identificarea si arestarea imigranților ilegali, i-au sporit teama de deportare.

„Luz”: Am văzut vecini luați, am văzut oameni arestați, reținuți, și doare.

Reporter Sky News: Poți să crezi că asta se întâmplă în America?

„Luz”:Nu! E de necrezut.

Persoanele suspectate că se află ilegal în Statele Unite sunt luate pe sus și duse în arest. Astfel de scene se repetă la nivel național, în marile orașe americane.

„Luz”: „Eu nu am acte. Nu am niciun statut în această țară și, din păcate, din punct de vedere legal, nu există nicio cale pentru mine. Nici măcar o cale de urmat. Am reușit să am un act de identitate, să am asigurare medicală. Plătim taxe în fiecare an, la fel ca un cetățean american. E important ca oamenii să știe că, chiar dacă nu suntem aici legal sau nu avem documentele corespunzătoare, putem să interacționăm și să facem parte din societate și din comunitate în multe feluri.

Tom Homan a fost desemnat de Donald Trump să conducă Agenția pentru imigrație și să securizeze granițele țării.

Reporterul Sky News i-a prezentat poveștile auzite de la cei vizați.

Tom Homan, responsabil cu securitatea granițelor SUA: Concluzia este, așa cum am mai spus, să prioritizăm siguranța publică și amenințările la adresa securității naționale. Nu scotocim cartierele să îi căutăm pe cei care au fost corecți și nu au încălcat legea. Dar dacă dăm peste cineva cu cazier în timpul acestor operațiuni, acei oameni vor fi săltați.”

„Luz”: Am pregătit-o pentru o tranziție. Ne gândim să plecăm, să ne mutăm înapoi în Mexic în curând. Pur și simplu vom lăsa totul în urmă ca să începem o viață nouă.”

Reporter Sky News: Cum te simți referitor la această decizie?

„Luz”:E greu. E greu pentru că aproape toată viața mea am fost aici, în SUA. Nu știu cum e viața în Mexic și mi-e frică să mă întorc.

Luz și familia ei vor părăsi în curând Statele Unite. 

