Cel puțin 15 morți, după ce un avion încărcat cu bancnote s-a prăbușit din Bolivia. Ciocniri între poliție și localnici

Imagini difuzate de presa locală arată oameni grăbindu-se să adune bancnotele, în timp ce poliţişti în echipament antirevoltă încercau să îi disperseze folosind gaze lacrimogene.

Şeful echipelor de pompieri, Pavel Tovar, nu a precizat dacă victimele se aflau la bordul avionului sau pe autostrada din apropierea aeroportului din La Paz. El a spus că mai multe persoane au fost rănite.

Aeronava, un avion de transport C-130 Hercules, a ieşit de pe pistă pe aeroportul internaţional El Alto şi a derapat de-a lungul unei artere rutiere înainte de a se opri pe un câmp, potrivit imaginilor difuzate de presa locală.

Resturi ale aeronavei, maşini distruse şi trupuri neînsufleţite erau împrăştiate pe carosabil. Potrivit lui Tovar, cel puţin 15 vehicule au fost implicate. Pompierii au reuşit să stingă flăcările care cuprinseseră avionul.

„Vreau să le fie foarte clar celor care încearcă să ia bani din avionul implicat în această tragedie că aceşti bani nu au valoare legală, deoarece nu au fost emişi de Banca Centrală şi nu au număr de serie, iar tentativa de a folosi aceşti bani reprezintă o infracţiune”, a declarat ministrul Apărării, Marcelo Salinas.

„De asemenea, le cerem tuturor celor care comit acte de vandalism în această zonă să se abţină şi să respecte doliul şi durerea prin care trecem în aceste momente dificile”, a mai spus el.

„Sora mea mi-a spus că se afla în maşină când avionul s-a prăbuşit. O roată a avionului a căzut peste maşină, iar sora mea a fost rănită pentru că impactul roţii a lovit-o în cap, aşa că am dus-o de urgenţă la spital”, a declarat un bărbat pentru agenţia de presă Reuters.

Autoritatea Boliviană pentru Navigaţie Aeriană şi Aeroporturi (NAABOL) a precizat într-un comunicat că aeronava C-130 a decolat din oraşul estic Santa Cruz şi s-a prăbuşit în timpul aterizării pe aeroportul internaţional din La Paz, care şi-a suspendat operaţiunile.

Generalul forţelor aeriene boliviene, Sergio Lora, a declarat că doi dintre cei şase membri ai echipajului nu fuseseră găsiţi până vineri seară, adăugând că aeronava îşi încărcase marfa în Santa Cruz.

Aeroportul Internaţional El Alto a fost închis temporar în urma prăbuşirii, iar o anchetă este în curs pentru a stabili cauza accidentului.