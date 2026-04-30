Anunțul a fost făcut de consilierul său diplomatic Iuri Uşakov, relatează AFP.

Putin a subliniat miercuri, în această convorbire telefonică, ”consecinţele inevitabile şi extrem de dăunătoare nu doar asupra Iranului şi vecinilor săi, ci şi asupra întregii comunităţi internaţionale, dacă Statele Unite şi Israelul ar recurge încă o dată la acţiunea militară” împotriva Iranului, a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov.

Moscova rămâne unul dintre principalii susţinători ai Republicii Islamice în războiul cu Israelul, aliat cu Statele Unite.

Vladimir Putin a promis sprijin total pentru Iran în eforturile de pace din Orientul Mijlociu

Vladimir Putin i-a dat asigurări ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi că Rusia va face ”totul” pentru a ajuta la aducerea păcii în Orientul Mijlociu.

”Noi vedem cu ce curaj şi eroism luptă poporul iranian pentru independenţa sa”, declara Vladimir Putin luni, în cursul unei întâlniri cu şeful diplomaţiei iraniene.

El l-a asigurat pe Araghchi că Moscova intenţionează să-şi ”continue relaţia strategică” cu Teheranul.