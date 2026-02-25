Compania aeriană a declarat că echipele sale au identificat „o perforaţie” în exteriorul aeronavei în timpul unei inspecţii de rutină la întoarcerea sa la Miami, a precizat canalul ABC News, preluat de AFP.„Aparatul a fost imediat retras din serviciu pentru inspecții și reparații suplimentare. Vom colabora îndeaproape cu toate autoritățile competente pentru a investiga acest incident”, a declarat compania aeriană, într-un comunicat transmis postului american.

Perforația a fost descoperită în aripa dreaptă a aeronavei, potrivit canalului CBS News. Nu s-au înregistrat răniți, iar avionul nu a întâmpinat probleme tehnice în timpul zborului, a subliniat compania.

Conform datelor site-ului specializat Flightradar24, Boeing-ul 737 MAX 8 în cauză a efectuat un zbor de la Miami la Medellín duminică, apoi de la Medellín la Miami luni dimineață.

Luni seara, avionul a plecat fără pasageri spre Dallas, unde se află sediul central al American Airlines, pentru reparații complete, potrivit companiei aeriene.

Potrivit ABC News, autoritățile spun că se concentrează asupra unui grup criminal care se află în spatele acestui incident, dar nimic nu este concludent.

Medellín este al doilea oraș ca mărime din Columbia și, deși cândva a fost sediul cartelului de droguri condus de celebrul Pablo Escobar, în prezent este considerat un oraș mai sigur decât orașe americane precum Baltimore, Detroit și New Orleans.

În noiembrie 2024, Statele Unite au interzis toate zborurile civile către Haiti timp de o lună, după ce trei avioane au fost ținta unor tiruri.