Conform telegramei ce poartă data de 28 aprilie, secretarul de stat Marco Rubio a aprobat crearea Maritime Freedom Construct (MFC), descrisă ca o iniţiativă comună a Departamentului de Stat şi Pentagonului.

„MFC constituie un prim pas crucial în instituirea unei arhitecturi de securitate maritimă post-conflict pentru Orientul Mijlociu. Acest cadru este esenţial pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung, a proteja infrastructura maritimă critică şi a menţine drepturile şi libertăţile de navigaţie pe coridoarele maritime vitale”, se arată în telegramă.

Componenta iniţiativei condusă de Departamentul de Stat va servi ca hub diplomatic între ţările partenere şi industria de transport naval, în timp ce componenta Pentagonului ce operează de la comandamentul CENTCOM din Florida va coordona traficul maritim în timp real şi va comunica direct cu navele care tranzitează strâmtoarea, detaliază telegrama.

SUA creează cadrul MFC pentru securitate maritimă

Despre această iniţiativă a scris pentru prima dată Wall Street Journal miercuri.

Ambasadele americane ar trebui să comunice demersul pe cale verbală până la data de 1 mai statelor partenere, nu însă şi Rusiei, Chinei, Belarusului, Cubei şi 'altor adversari ai SUA', se spune în telegramă.

Participarea ar putea fi sub forma diplomaţiei, a schimbului de informaţii, impunerii de sancţiuni, prezenţei navale şi altor forme de sprijin.

„Salutăm toate nivelurile de implicare şi nu ne aşteptăm ca ţara dumneavoastră să deturneze active navale şi resurse de la construcţii şi organizaţii maritime regionale existente.”, se menţionează în document.

„MFC este distinct de campania de Presiune Maximă a Preşedintelui şi de negocierile în desfăşurare.”, adaugă telegrama.

MFC permite forme multiple de participare

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol şi gaze, a scăzut aproape de zero după ce SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.

Propunerea Washingtonului vine în urma impasului în care au intrat eforturile de rezolvare a conflictului, situaţie care a determinat, de asemenea, Statele Unite să încerce să reducă exporturile de petrol ale Iranului printr-o blocadă navală a porturilor iraniene.

SUA intensifică presiunea asupra Iranului

Comandantul marinei iraniene, Shahram Irani, a ameninţat forţele navale ale SUA din regiunea Orientului Mijlociu pe fondul blocadei navale impuse de Washington împotriva Republicii islamice, informează joi dpa.

„Dacă se apropie şi mai mult, vom lua măsuri operaţionale fără întârziere", a declarat Irani, citat de canalul de televiziune Press Tv - aliniat regimului de la Teheran- referindu-se la forţele US Navy, care în prezent împiedică navele să intre sau să părăsească porturile iraniene.

Republica islamică va înfrunta „în curând" inamicul cu o armă „de care acesta se teme profund", a mai spus Irani, fără să precizeze tipul de armă la care făcea referire.

Iranul amenință răspuns militar

În pofida armistiţiului în vigoare în prezent între SUA şi Iran, Statele Unite au declarat că au oprit 42 de nave de când au instituit blocada asupra porturilor iraniene.

„Forţele americane au atins astăzi (miercuri) un punct de referinţă important după ce au redirecţionat cu succes cea de-a 42-a navă comercială care încerca să încalce blocada", a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA (Centcom), Brad Cooper, într-o declaraţie publicată pe reţeaua de socializare X, potrivit Xinhua.

Amiralul Brad Cooper a indicat că cele 42 de petroliere blocate în prezent ca urmare a embargoului transportau aproximativ 69 de milioane de barili de petrol, reprezentând venituri potenţiale de peste 6 miliarde de dolari, ceea ce afectează şi mai mult capacitatea Iranului de a obţine profit din exporturile sale de petrol.

„Blocada este extrem de eficientă, iar forţele americane rămân pe deplin angajate în aplicarea ei integrală", a declarat Cooper.

Pe măsură ce negocierile destinate să ducă la o rezolvare durabilă a conflictului între SUA şi Iran nu reuşesc să depăşească impasul în care se află, ambele părţi exercită o presiune din ce în ce mai mare una asupra celeilalte.

Iranul a făcut ca Strâmtoarea Ormuz, rută esenţială pentru comerţul mondial de petrol şi gaz lichefiat, să devină în esenţă impracticabilă, prin ameninţarea şi atacarea petrolierelor şi a navelor-cargo.

La rândul lor, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, împiedicând navele să tranziteze către şi dinspre porturile Republicii islamice. Blocada a intrat în vigoare după ce negocierile dintre Iran şi SUA, desfăşurate în capitala Pakistanului, Islamabad, în zilele de 11 şi 12 aprilie, nu au dus la încheierea unui acord, notează Xinhua.