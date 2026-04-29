După câteva zile relativ blânde la final de aprilie, începutul lunii mai aduce o răcire accentuată și episoade de ploi slabe, în special în intervalul 30 aprilie – 3 mai.

În zilele de 27 și 28 aprilie, temperaturile cresc ușor în toată țara, atingând valori apropiate de normalul perioadei. Maximele ajung la 20–22 de grade în vest și sud-vest (Banat, Oltenia), 17–18 grade în Transilvania și aproximativ 14–16 grade în Moldova și Dobrogea.

Această încălzire este însă de scurtă durată. Începând cu 29 aprilie, valorile termice încep să scadă semnificativ, pregătind un debut de mai mai rece decât în mod obișnuit.

Vremea de 1 Mai în țară

În intervalul 30 aprilie – 3 mai, care acoperă minivacanța de 1 Mai, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Minimele nocturne rămân scăzute în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de pragul de îngheț în depresiuni și zonele montane.

În Transilvania și Moldova maximele sunt de doar 10–12°C, chiar 10–11°C în Moldova. În Muntenia și Dobrogea avem 11–13°C, respectiv 11–12°C, iar în Banat, Crișana și Oltenia temperaturile se situează între 13–16°C. În Maramureș sunt temperaturi de 12–14°C, iar la munte se anunță doar 2–3°C, cu nopți reci, până la -4°C, potrivit ANM.

Unde plouă de 1 Mai

Probabilitatea de precipitații este în general moderată, dar afectează aproape toate regiunile:

Transilvania, Moldova și Dobrogea : ploi slabe, locale și temporare începând din 30 aprilie și pe tot parcursul minivacanței

: ploi slabe, locale și temporare începând din 30 aprilie și pe tot parcursul minivacanței Muntenia și Oltenia : ploi slabe mai ales pe 30 aprilie și 1 mai, dar cu șanse ridicate și ulterior

: ploi slabe mai ales pe 30 aprilie și 1 mai, dar cu șanse ridicate și ulterior Banat și Crișana : ploi izolate, în special în jurul datei de 30 aprilie – 1 mai

: ploi izolate, în special în jurul datei de 30 aprilie – 1 mai Maramureș : precipitații slabe posibile în jurul zilei de 1 mai

: precipitații slabe posibile în jurul zilei de 1 mai La munte: precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare la peste 1700 m), mai ales între 30 aprilie și 3 mai

Vremea se încălzește treptat după 1 Mai

Veștile bune vin după 3–4 mai, când temperaturile încep să crească treptat în toate regiunile. Maximele vor ajunge din nou la 20–24°C în vest și sud până în perioada 7–10 mai. În Transilvania și Moldova se vor înregistra 18–22°C, iar la munte temperaturile vor urca spre 10–12°C.

Cu toate acestea, instabilitatea atmosferică persistă. Probabilitatea de ploi rămâne ridicată în majoritatea regiunilor până în jurul datei de 10 mai, chiar dacă temperaturile vor deveni mai plăcute.

Vremea în București de 1 Mai

De Ziua Muncii, în București se menține o vreme răcoroasă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar probabilitatea de ploaie crește în special în a doua parte a zilei, mai ales după-amiaza. Vântul va avea intensitate moderată, accentuând senzația de frig.

Temperatura maximă se va situa între 12 și 14°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 3–4°C, putând ajunge chiar spre 1°C în zonele periferice și preorășenești.