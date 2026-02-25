Avionul a decolat de la o bază aeriană din provincia Balikesir din vestul ţării şi contactul cu pilotul a fost pierdut în jurul orei locale 01:00 (22:00 GMT marţi), a precizat ministerul într-un comunicat pe platforma X.

Cauza exactă a prăbuşirii nu a fost încă stabilită şi ministerul a anunţat că o investigaţie este în curs.

Avionul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi în districtul central Karesi din Balikesir, relatează agenţia turcă Anadolu citându-l pe guvernatorul provinciei, Ismail Ustaoglu.

Autostrada care leagă oraşele Izmir şi Istanbul a fost temporar închisă, potrivit Anadolu, care a făcut publice imagini în care pot fi văzute echipaje de urgenţă care curăţă resturile rămase în urma impactului de la faţa locului.

Citește și
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina