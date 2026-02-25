Avionul a decolat de la o bază aeriană din provincia Balikesir din vestul ţării şi contactul cu pilotul a fost pierdut în jurul orei locale 01:00 (22:00 GMT marţi), a precizat ministerul într-un comunicat pe platforma X.

Cauza exactă a prăbuşirii nu a fost încă stabilită şi ministerul a anunţat că o investigaţie este în curs.

Avionul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi în districtul central Karesi din Balikesir, relatează agenţia turcă Anadolu citându-l pe guvernatorul provinciei, Ismail Ustaoglu.

Autostrada care leagă oraşele Izmir şi Istanbul a fost temporar închisă, potrivit Anadolu, care a făcut publice imagini în care pot fi văzute echipaje de urgenţă care curăţă resturile rămase în urma impactului de la faţa locului.