„Obiectivul meu a fost ca în zonele rezidenţiale, de cartiere, să nu mai poată să funcţioneze aşa ceva, condiţiile care au fost puse acolo au fost foarte bine analizate, vor putea să funcţioneze doar într-un regim foarte strict, controlat, într-un hotel de 4 sau 5 stele sau într-un centru comercial cu o suprafaţă utilă mai mare de 5.000 de metri. Lucrurile astea răspund unor necesităţi", a declarat, miercuri, primarul Braşovului, George Scripcaru.

În opinia sa, aceste detalii din regulament interzic practic desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc în cartierele din municipiul Braşov, şi inclusiv publicitatea este interzisă.

Consiliul a aprobat regulamentul jocurilor de noroc

Regulamentul creează cadrul legal privind desfăşurarea jocurilor de noroc în sensul în care sunt interzise sălile de jocuri de noroc la parterul blocurilor, cu excepţia jocurilor de loto şi pariuri sportive (în care nu se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc de tip slot-machine, video-loterie sau alte asemenea, cu obţinerea în prealabil a acordului asociaţiei de proprietari).

Locaţiile privind sălile de jocuri de noroc sunt propuse în construcţii independente sau complexe comerciale cu suprafaţa utilă de minim 5.000 metri pătraţi, hoteluri de minim 4 stele, cu interzicerea acestora în proximitatea unităţilor de învăţământ, unităţilor de cult recunoscute de lege, spitale publice sau private, gări, autogări, terminale de transport, pe o rază de 400 de metri, calculată în linie dreaptă de la accesul în spaţiul în care se doreşte autorizarea până la limita de proprietate.

Activitățile sunt permise în spații mari

La nivelul Municipiului Braşov îşi desfăşoară activitatea 19 operatori licenţiaţi cu următoarele categorii de jocuri de noroc: agenţii loto - 20 de locaţii având; agenţii de pariuri sportive - 12 operatori licenţiaţi, 57 locaţii, 208 aparate tip slot-machine; săli de jocuri de noroc - 7 operatori licenţiaţi, 33 de locaţii, 818 aparate de tip slot-machine.

Acestea îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: 22 de locaţii la parterul blocurilor, respectiv 11 locaţii - săli în clădiri independente. Sectorul privat al jocurilor de noroc din Municipiul Braşov are în prezent 549 de persoane angajate cu contracte individuale de muncă, pe perioadă nedeterminată.

Compania Naţională Loteria Română operează în cele 20 de locaţii cu un număr de 80 de persoane angajate cu contracte individuale de muncă, pe perioadă nedeterminată.

„Schimbările preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre vizează transformarea mediului urban şi social, reducerea poluării vizuale cauzate de ecranele LED şi autocolantele agresive, redând oraşului un aspect mai curat şi civilizat", potrivit proiectului votat miercuri.

Taxa pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ce constituie venit la bugetul local este propusă în cuantum de 500 lei/mp/an, dar nu mai puţin de 25.000 lei/an/locaţie pentru agenţiile loto şi pariuri sportive, respectiv 1.000 lei/mp/an, dar nu mai puţin de 250.000 lei/an/locaţie pentru jocurile de noroc tradiţionale.

„Având în vedere impactul social sistemic al jocurilor de noroc, vulnerabilizarea familiilor şi tinerilor, obligaţia legală de protejare a interesului public major, competenţa explicită a autorităţii locale - se impune adoptarea unui cadru de reglementare echilibrat care să asigure atât protecţia interesului public, cât şi menţinerea unui climat economic stabil şi predictibil, evitând efecte negative disproporţionate asupra mediului de afaceri, asupra pieţei muncii şi asupra sectoarelor economice conexe", arată documentul citat.