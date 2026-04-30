Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, în acest sens, au fost constituite grupuri de lucru interne responsabile de elaborarea principalelor proiecte de acte normative necesare modernizării cadrului legislativ electoral şi consolidării instituţionale a autorităţii.

„Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a avut prima întâlnire cu specialiştii desemnaţi, stabilind priorităţile şi calendarul de implementare pentru anul 2026”, precizează sursa citată.

Care sunt cele patru legi electorale

Astfel, potrivit aceleiaşi surse, până la sfârşitul lunii mai 2026, grupurile de lucru vor finaliza primele patru proiecte legislative: Legea partidelor politice; Legea privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale; Legea privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; Legea pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparenţa şi direcţionarea către un public-ţintă în publicitatea politică.

Totodată, AEP precizează că în perioada iunie - octombrie 2026, specialiştii AEP vor elabora proiectul de lege privind Codul electoral, un demers esenţial pentru armonizarea şi modernizarea legislaţiei electorale din România, prin integrarea într-un cadru unitar a normelor privind alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare şi referendumurile. Acest proces legislativ face parte din strategia instituţională a AEP pentru anul 2026, orientată către reformă, eficienţă administrativă, transparenţă şi aliniere la standardele europene şi internaţionale în materie electorală.

„Anul 2026 este, fără îndoială, un an al marilor proiecte legislative pentru Autoritatea Electorală Permanentă. Ne propunem să construim o instituţie puternică, modernă şi respectată care să garanteze integritatea proceselor electorale şi încrederea cetăţenilor în democraţie. Analizăm atent legislaţia electorală şi bunele practici din state europene şi din alte democraţii consolidate, pentru ca şi România să beneficieze de un cadru normativ modern, eficient şi aliniat standardelor internaţionale. Obiectivul nostru este clar: o legislaţie electorală transparentă şi adaptată realităţilor actuale", a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu.