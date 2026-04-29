Al treilea parlamentar PSD care se dezice de partid în mai puțin de 24 de ore. Anunț de la tribuna Camerei Deputaților

Deputatul Petre Emanoil Neagu a informat, miercuri, plenul Camerei Deputaţilor că îşi încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD şi trece la PNL.

Cristian Anton

Informarea a fost făcută în plen de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero.

"Deputatul Neagu Petre Emanoil (foto) ne aduce la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD şi va activa ca deputat în cadrul grupului parlamentar al PNL", a spus Intotero. Neagu este deputat de Buzău, ales pe listele electorale ale PSD.


Plecarea deputatului Petre Emanoil Neagu completează demisia anunțată cu o zi înainte de senatoarea Victoria Stoiciu, care a anunțat că pleacă din PSD pentru că nu poate fi de acord cu o moțiune de cenzură susținută de PSD în alianță cu AUR, care ”normalizează fascismul”.

De asemenea, deputatul afiliat PSD Alexandrin Moiseev a anunțat tot marți că nu va vota moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan.

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce PSD și AUR și-au depus moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”

PSD a anunțat că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.
LIVE, ora 12.30: PSD și AUR își prezintă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Vot decisiv pe 5 mai

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", este prezentată astăzi în plenul reunit al Parlamentului.
Ce a spus Nicușor Dan despre Ilie Bolojan, după ce PSD și AUR au depus moțiunea. „Avem un split”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că Ilie Bolojan este o persoană serioasă, pe care o respectă, dar de mai mult timp avem „un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene”. 

Regele Charles i-a reamintit lui Trump că aliații NATO au sărit mereu în ajutorul SUA. Președintele american: ”Doi regi”

Regele Charles al III-lea a ținut marți un discurs istoric în Congresul American. Și a început prin a condamna tentativa de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, de sâmbătă.

Siegfried Mureşan, la EURomânia: 10 miliarde de euro din PNRR, în pericol. Instabilitatea riscă să blocheze banii europeni

Tensiunile politice de la București au ajuns să provoace reacții dure și la Strasbourg, chiar în ziua în care Parlamentul European a discutat viitorul buget al Uniunii Europene.

