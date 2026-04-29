Al treilea parlamentar PSD care se dezice de partid în mai puțin de 24 de ore. Anunț de la tribuna Camerei Deputaților

Informarea a fost făcută în plen de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero.
"Deputatul Neagu Petre Emanoil (foto) ne aduce la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD şi va activa ca deputat în cadrul grupului parlamentar al PNL", a spus Intotero. Neagu este deputat de Buzău, ales pe listele electorale ale PSD.
Plecarea deputatului Petre Emanoil Neagu completează demisia anunțată cu o zi înainte de senatoarea Victoria Stoiciu, care a anunțat că pleacă din PSD pentru că nu poate fi de acord cu o moțiune de cenzură susținută de PSD în alianță cu AUR, care ”normalizează fascismul”.
De asemenea, deputatul afiliat PSD Alexandrin Moiseev a anunțat tot marți că nu va vota moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan.
