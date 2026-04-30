(P) Cancerul colorectal nu mai înseamnă un capăt de drum. 6 mituri demontate de dr. Bogdan Barta, Chirurg de Excelență

Cu toate acestea, progresele din ultimii ani în materie de diagnostic, chirurgie și tratament oncologic au schimbat radical perspectiva asupra bolii. Pacienți care în urmă cu 5-7 ani ar fi avut opțiuni limitate beneficiază astăzi de intervenții moderne, recuperare rapidă și șanse reale de vindecare.

Dr. Bogdan Barta, Chirurg de Excelență în Chirurgie Minim-Invazivă și șef al Secției de Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic, explică faptul că multe dintre percepțiile legate de cancerul colorectal nu mai reflectă realitatea medicală actuală și pot duce la întârzierea diagnosticului sau a inițierii tratamentului corect.

Mit: Cancerul colorectal este o afecțiune exclusiv a vârstnicilor

Realitatea ultimilor ani contrazice această idee. Dacă în trecut boala era asociată în principal cu pacienții de peste 60 de ani, astăzi tot mai multe cazuri apar la persoane tinere.

Dr. Bogdan Barta subliniază că „la 30 sau 40 de ani, poate chiar nici la 50, nimeni nu se gândește că ar putea avea un risc de a dezvolta un cancer de colon sau de rect. Și poate că acest lucru era firesc în trecut”.

În prezent însă, lucrurile s-au schimbat semnificativ. „În ultimii 25 de ani s-a observat o dublare a cancerului colorectal la persoane sub 50 de ani, iar de cele mai multe ori acești pacienți dezvoltă forme agresive sau sunt diagnosticați în stadii avansate, tocmai pentru că nu sunt considerați o grupă de risc”, explică medicul.

Deși grupa clasică de risc rămâne cea a persoanelor între 60 și 70 de ani, cancerul colorectal este diagnosticat tot mai frecvent atât la pacienți foarte tineri, chiar de 30 de ani, cât și la persoane peste 80 de ani, pe fondul creșterii speranței de viață. Această evoluție are cauze complexe, însă stilul de viață joacă un rol esențial – de la alimentația dezechilibrată și stres, până la fumat, alcool sau obezitate. În acest context, prevenția devine esențială. „Un stil de viață sănătos, atenția la semnalele de alarmă și efectuarea testelor de screening precum testele de sângerări oculte sau colonoscopia, pot face diferența între un diagnostic tardiv și unul în faze incipiente sau chiar premaligne”, subliniază dr. Barta.

Mit: Tratamentul este foarte agresiv și greu de suportat

Percepția asupra tratamentului oncologic este adesea marcată de experiențe din trecut. În realitate, medicina modernă a redus semnificativ impactul intervențiilor asupra organismului. Chirurgia minim invazivă, fie laparoscopică, fie robotică, permite intervenții extrem de precise, cu traumă redusă.

„Progresul tehnologic ne permite să oferim operații eficiente din punct de vedere oncologic, dar cu o recuperare mult mai ușoară pentru pacient”, explică dr. Barta. În paralel, terapiile oncologice au evoluat considerabil, de la chimioterapia clasică la terapii țintite și imunoterapie, ceea ce face ca tratamentul să fie nu doar mai eficient, ci și mai bine tolerat.