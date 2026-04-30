(P) Cancerul colorectal nu mai înseamnă un capăt de drum. 6 mituri demontate de dr. Bogdan Barta, Chirurg de Excelență

Cu toate acestea, progresele din ultimii ani în materie de diagnostic, chirurgie și tratament oncologic au schimbat radical perspectiva asupra bolii. Pacienți care în urmă cu 5-7 ani ar fi avut opțiuni limitate beneficiază astăzi de intervenții moderne, recuperare rapidă și șanse reale de vindecare.
Dr. Bogdan Barta, Chirurg de Excelență în Chirurgie Minim-Invazivă și șef al Secției de Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic, explică faptul că multe dintre percepțiile legate de cancerul colorectal nu mai reflectă realitatea medicală actuală și pot duce la întârzierea diagnosticului sau a inițierii tratamentului corect.
Mit: Cancerul colorectal este o afecțiune exclusiv a vârstnicilor
Realitatea ultimilor ani contrazice această idee. Dacă în trecut boala era asociată în principal cu pacienții de peste 60 de ani, astăzi tot mai multe cazuri apar la persoane tinere.
Dr. Bogdan Barta subliniază că „la 30 sau 40 de ani, poate chiar nici la 50, nimeni nu se gândește că ar putea avea un risc de a dezvolta un cancer de colon sau de rect. Și poate că acest lucru era firesc în trecut”.
În prezent însă, lucrurile s-au schimbat semnificativ. „În ultimii 25 de ani s-a observat o dublare a cancerului colorectal la persoane sub 50 de ani, iar de cele mai multe ori acești pacienți dezvoltă forme agresive sau sunt diagnosticați în stadii avansate, tocmai pentru că nu sunt considerați o grupă de risc”, explică medicul.
Deși grupa clasică de risc rămâne cea a persoanelor între 60 și 70 de ani, cancerul colorectal este diagnosticat tot mai frecvent atât la pacienți foarte tineri, chiar de 30 de ani, cât și la persoane peste 80 de ani, pe fondul creșterii speranței de viață. Această evoluție are cauze complexe, însă stilul de viață joacă un rol esențial – de la alimentația dezechilibrată și stres, până la fumat, alcool sau obezitate. În acest context, prevenția devine esențială. „Un stil de viață sănătos, atenția la semnalele de alarmă și efectuarea testelor de screening precum testele de sângerări oculte sau colonoscopia, pot face diferența între un diagnostic tardiv și unul în faze incipiente sau chiar premaligne”, subliniază dr. Barta.
Mit: Tratamentul este foarte agresiv și greu de suportat
Percepția asupra tratamentului oncologic este adesea marcată de experiențe din trecut. În realitate, medicina modernă a redus semnificativ impactul intervențiilor asupra organismului. Chirurgia minim invazivă, fie laparoscopică, fie robotică, permite intervenții extrem de precise, cu traumă redusă.
„Progresul tehnologic ne permite să oferim operații eficiente din punct de vedere oncologic, dar cu o recuperare mult mai ușoară pentru pacient”, explică dr. Barta. În paralel, terapiile oncologice au evoluat considerabil, de la chimioterapia clasică la terapii țintite și imunoterapie, ceea ce face ca tratamentul să fie nu doar mai eficient, ci și mai bine tolerat.
Mit: Dacă nu ai simptome, nu ai de ce să mergi la control
Una dintre cele mai periculoase idei este aceea că lipsa simptomelor înseamnă lipsa bolii. Cancerul colorectal poate evolua mult timp fără manifestări evidente, iar acest lucru întârzie frecvent diagnosticul.
Dr. Bogdan Barta atrage atenția că „din momentul apariției cancerului și până când acesta devine simptomatic poate trece, câteodată, foarte mult timp”. În plus, chiar și atunci când apar semne discrete, acestea sunt adesea ignorate, mai ales de pacienții tineri, care tind să le pună pe seama stresului sau a ritmului de viață.
Simptome precum lipsa poftei de mâncare, scăderea inexplicabilă în greutate, durerile abdominale persistente, sângerările sau tulburările de tranzit intestinal trebuie privite ca semnale de alarmă și investigate în timp util, printr-un consult de specialitate.
Tocmai pentru că boala poate rămâne o perioadă complet silențioasă, screeningul joacă un rol esențial. Testele de sângerări oculte din scaun și colonoscopia sunt metode eficiente pentru depistarea precoce a leziunilor, chiar înainte de apariția simptomelor.
Să nu uităm de persoanele care au antecedente de cancer colorectal în familie sau cei cu boli inflamatorii intestinale care trebuie să se investigheze suplimentar.
„Avantajul unui diagnostic precoce este că ne oferă posibilitatea de a interveni cu soluții chirurgicale avansate, cu șanse maxime de vindecare completă”, subliniază medicul.
Mit: Recuperarea după o operație pentru cancer este foarte dificilă
În prezent, recuperarea după intervențiile pentru cancer colorectal este incomparabil mai rapidă decât în trecut, iar acest lucru se datorează atât progreselor tehnologice, cât și diagnosticării mai precoce a bolii.
Chirurgia minim invazivă, în special cea robotică, reduce semnificativ trauma operatorie, iar pacienții se mobilizează rapid după intervenție. „După o operație robotică, pacientul poate pleca acasă după 3-4 zile, chiar și după intervenții extinse”, subliniază medicul.
Această recuperare accelerată este esențială nu doar pentru confortul pacientului, ci și pentru continuarea tratamentului oncologic atunci când este necesar, fără întârzieri care ar putea influența evoluția bolii.
Mit: Pentru tratament modern pacienții trebuie să meargă în străinătate
O altă percepție des întâlnită este că tratamentele performante sunt disponibile doar în afara țării. În realitate, în România există centre medicale unde pacienții beneficiază de tehnologii și protocoale la standarde internaționale, în cadrul unor echipe cu experiență solidă în tratarea acestui tip de patologie.
Dr. Bogdan Barta subliniază că „astăzi persoanele diagnosticate cu cancer colorectal pot beneficia, în țară, de cele mai avansate forme de tratament”. Acestea includ chirurgia minim invazivă, laparoscopică și robotică, care reprezintă de ani buni prima opțiune, dar și progrese importante în oncologie, unde, pe lângă chimioterapia convențională, sunt disponibile terapii țintite și imunoterapia. Radioterapia, esențială mai ales în cancerul de rect, este și ea accesibilă pacientului român.
„Nimeni nu mai are nevoie să plece în străinătate pentru tratament”, explică medicul, subliniind că diferența reală o face integrarea acestor soluții într-un plan coerent.
În centrele în care există echipe dedicate și experiență constantă în tratarea cancerului colorectal, fiecare caz este analizat multidisciplinar, prin colaborarea dintre chirurg, oncolog medical, radioterapeut, gastroenterolog și imagist. Această abordare permite stabilirea unei strategii personalizate, de la intervenția chirurgicală până la terapiile oncologice și monitorizarea pe termen lung.
Urmărirea pacientului este la fel de importantă ca tratamentul inițial și se realizează riguros, în special în primii 5 ani, perioadă critică pentru evoluția bolii. În acest context, accesul la o echipă completă și la tehnologie avansată, în cadrul aceluiași centru, poate face diferența în rezultatele pe termen lung.
Mit: Cancerul colorectal este o sentință
Poate cel mai important mit este acela că diagnosticul echivalează cu o condamnare. În realitate, atunci când este depistat la timp și tratat corect, cancerul colorectal poate fi vindecat. „Un diagnostic precoce ne permite să oferim soluții chirurgicale avansate, cu șanse maxime de vindecare completă”, afirmă dr. Barta.
Progresele în chirurgie, oncologie și monitorizare au schimbat radical prognosticul pacienților. Cancerul colorectal nu mai înseamnă un capăt de drum. Depistarea precoce și accesul la un tratament adecvat pot face diferența dintre un final nefericit și o poveste de vindecare.
