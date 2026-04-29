În contextul zilelor libere de 1 Mai, când majoritatea angajaților se bucură de o scurtă pauză de la programul obișnuit, organizarea cumpărăturilor devine un detaliu important pentru cei care rămân în oraș sau pregătesc ieșiri la iarbă verde.

Ziua Muncii este, de regulă, o sărbătoare legală, însă marile lanțuri de retail își adaptează programul astfel încât să răspundă nevoilor consumatorilor chiar și în perioada de minivacanță. De aceea, în jurul datei de 1 Mai, multe supermarketuri funcționează cu program special, influențat de fluxul crescut de cumpărători și de obiceiurile de consum specifice acestei perioade.

Programul magazinelor de 1 Mai 2026

Programul Kaufland de 1 Mai

Kaufland nu a anunțat modificări speciale de închidere pentru 1 Mai 2026 în România, iar în mod obișnuit, magazinele funcționează în această zi după program normal sau ușor adaptat.

Conform practicii din anii anteriori și informațiilor oficiale publicate pentru perioade similare de sărbători, Kaufland rămâne de regulă deschis de 1 Mai, deoarece nu este o zi în care rețeaua să închidă complet magazinele. În general, hipermarketurile funcționează în intervalul obișnuit 07:00 – 22:00, cu posibile variații în funcție de oraș sau locație.

Programul Lidl de 1 Mai

Lidl își va menține magazinele deschise de 1 Mai. În mod obișnuit, retailerul nu închide unitățile decât de Crăciun și Paște, astfel că și de Ziua Muncii magazinele funcționează, de regulă, după un program similar zilelor de weekend. În general, programul estimat este între 08:00 și 21:00, iar în anumite orașe poate fi prelungit până la ora 22:00, în funcție de locație.

Pentru a evita eventualele diferențe de orar între magazine, este recomandat să verificați aplicația Lidl Plus, unde sunt afișate actualizările specifice fiecărei unități din apropiere.

Programul Carrefour de 1 Mai

Magazinele Carrefour nu vor avea un program special în minivacanța de 1 Mai, funcționând, în general, după orarul obișnuit. Astfel, în perioada Ziua Muncii, clienții își vor putea face cumpărăturile în intervalul standard de funcționare. Programul rămâne de luni până duminică, de la 07:00 – 22:00.

Programul Penny de 1 Mai

De asemenea, și retailerul Penny își menține programul normal în această perioadă. Astfel, magazinele vor funcționa după următorul orar:

Luni – Sâmbătă: 07:30 – 22:00

Duminică: 08:00 – 20:00

Programul Mega Image de 1 Mai

Mega Image va funcționa cu program obișnuit și în ziua de 1 Mai, fără modificări speciale în minivacanță. Magazinele vor fi deschise zilnic, în intervalul standard: de luni până duminică, de la 07:00, la 22:00.

Programul Auchan de 1 Mai

Auchan își păstrează, la rândul său, programul obișnuit în minivacanța de 1 Mai 2026. Magazinele vor fi deschise zilnic în intervalul: 07:00 – 22:00, atât de Ziua Muncii, cât și pe parcursul weekendului.