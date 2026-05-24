Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO
Al doilea incendiu la CET Vest București în mai puțin de o lună. Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert | FOTO & VIDEO

Cel puţin 29 de oameni au murit şi alți 102 au fost răniţi într-o explozie care a vizat un tren din Pakistan. FOTO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Explozie pakistan 1
IMAGO

Cel puţin 29 de oameni au fost ucişi şi 102 au fost răniţi duminică într-o explozie care a vizat un tren de navetişti în Quetta, în vestul Pakistanului, care avea ca destinaţie o zonă rezidenţială a armatei, au informat surse ale poliţiei.

autor
Mihaela Ivăncică

"În urma exploziei, 29 de pasageri au murit şi 102 sunt răniţi. Natura exploziei este în curs de clarificare", a declarat pentru EFE Hameed Ali Shah, oficial al poliţiei din Quetta.

Agenţia Xinhua scrie că trenul de pasageri Jaffar Express, care transporta forţe de ordine care se îndreptau spre casă pentru sărbătorile de Eid, plecase din Cantonamentul Quetta când a avut loc explozia, în jurul orei 8:05 a.m., ora locală.

Explozie pakistan 6
×

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

ULTIMELE ȘTIRI

Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo. Echipa sa s-a calificat în Europa League

Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo. Echipa sa s-a calificat în Europa League

Donald Tusk: „Polonia se confruntă cu o serie de alarme false de incendiu sau alte ameninţări”

Donald Tusk: „Polonia se confruntă cu o serie de alarme false de incendiu sau alte ameninţări”

Germania a depășit pentru prima dată în acest an pragul de 30 de grade Celsius. Temperaturile ar putea ajunge la 34

Germania a depășit pentru prima dată în acest an pragul de 30 de grade Celsius. Temperaturile ar putea ajunge la 34

CELE MAI CITITE

Ungaria pune o condiție Kievului înaintea negocierilor de aderare la UE: „Drepturile minorității maghiare trebuie respectate”

Ungaria pune o condiție Kievului înaintea negocierilor de aderare la UE: „Drepturile minorității maghiare trebuie respectate”

Insula romantică a Greciei pe care mulți o compară cu Santorini. Liniștea și peisajele te cuceresc instant

Insula romantică a Greciei pe care mulți o compară cu Santorini. Liniștea și peisajele te cuceresc instant

Horoscop 24 mai 2026, cu Neti Sandu. O să fie un câștig în plan afectiv

Horoscop 24 mai 2026, cu Neti Sandu. O să fie un câștig în plan afectiv

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

Mai multe vagoane au deraiat, iar două au luat foc în urma exploziei, care a avariat şi vehiculele din apropiere. Printre morţi şi răniţi s-au numărat femei şi copii, au adăugat sursele citate de Xinhua.

57 dintre răniţi au fost transportaţi la un spital militar, iar 25 la Spitalul Civil din Quetta.

Investigaţiile preliminare au sugerat că atacul a fost comis de un atentator sinucigaş cu ajutorul unei maşini-capcană încărcată cu peste 70 kg de explozibili, potrivit surselor.

Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire

Sursa: Agerpres

Etichete: explozie, tren, pakistan,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Citește și...
Stiri externe
Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Cel puțin 82 persoane și-au pierdut viața. FOTO & VIDEO

Cel puțin 82 de mineri şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul Chinei, conform unui bilanţ provizoriu făcut public de televiziunea de stat CCTV, citată de France Presse.
Stiri externe
Explozie puternică la un doc de reparaţii din New York. O persoană şi-a pierdut viaţa, iar 36 au fost rănite

O explozie produsă la un doc de reparaţii din Staten Island, New York, a ucis o persoană şi a rănit alte 36, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea unui incendiu, relatează Reuters.
Stiri externe
Explozie puternică la o rafinărie MOL, în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi „mai mulţi” răniţi, relatează presa locală.

Recomandări
Cultura
Cristian Mungiu intră într-un club select al cinematografiei mondiale: Doar zece regizori au câștigat de două ori Palme d'Or

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes. La aproape două decenii după triumful care a schimbat pentru totdeauna cinematografia românească, regizorul cucerește încă o dată marele trofeu al festivalului de film. 

Stiri Mondene
Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Stiri externe
Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele ore încheierea unui acord de pace, menit să pună capăt luptelor pe toate fronturile, a declarat pentru The Washington Times o sursă apropiată negocierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Mai 2026

30:35

Alt Text!
Superspeed
S10E16

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

”Așa se scrie istoria”! Cele patru echipe promovate în Liga 2

Sport

Daniel Pancu și Sorin Paraschiv, invitații speciali la Fața la Joc, în direct la Pro TV și LIVE pe VOYO