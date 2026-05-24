Cel puţin 29 de oameni au murit şi alți 102 au fost răniţi într-o explozie care a vizat un tren din Pakistan. FOTO

"În urma exploziei, 29 de pasageri au murit şi 102 sunt răniţi. Natura exploziei este în curs de clarificare", a declarat pentru EFE Hameed Ali Shah, oficial al poliţiei din Quetta.

Agenţia Xinhua scrie că trenul de pasageri Jaffar Express, care transporta forţe de ordine care se îndreptau spre casă pentru sărbătorile de Eid, plecase din Cantonamentul Quetta când a avut loc explozia, în jurul orei 8:05 a.m., ora locală.