Cel puţin 29 de oameni au murit şi alți 102 au fost răniţi într-o explozie care a vizat un tren din Pakistan. FOTO

"În urma exploziei, 29 de pasageri au murit şi 102 sunt răniţi. Natura exploziei este în curs de clarificare", a declarat pentru EFE Hameed Ali Shah, oficial al poliţiei din Quetta.
Agenţia Xinhua scrie că trenul de pasageri Jaffar Express, care transporta forţe de ordine care se îndreptau spre casă pentru sărbătorile de Eid, plecase din Cantonamentul Quetta când a avut loc explozia, în jurul orei 8:05 a.m., ora locală.
Mai multe vagoane au deraiat, iar două au luat foc în urma exploziei, care a avariat şi vehiculele din apropiere. Printre morţi şi răniţi s-au numărat femei şi copii, au adăugat sursele citate de Xinhua.
57 dintre răniţi au fost transportaţi la un spital militar, iar 25 la Spitalul Civil din Quetta.
Investigaţiile preliminare au sugerat că atacul a fost comis de un atentator sinucigaş cu ajutorul unei maşini-capcană încărcată cu peste 70 kg de explozibili, potrivit surselor.
