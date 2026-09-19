„Suntem pregătiţi să cooperăm şi să restabilim relaţiile cu vecinii noştri europeni”, a declarat şeful statului rus.

Preşedintele rus a făcut această declaraţie în timpul unei reuniuni a Comisiei pentru industria militară.

Rusia se învecinează cu Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus, Ucraina.

În timp ce Vladimir Putin susține că este gata să reia relațiile cu vecinii săi, mulți dintre aceștia nu au încredere în liderul de la Kremlin și se pregătesc de un atac din partea acestuia.

Recent, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că planurile Rusiei în cadrul războiului său împotriva Ucrainei includ atacuri „hibride” cu drone şi rachete împotriva aliaţilor europeni ai Kievului.

„Planul rus, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii (...), include atacuri hibride cu drone şi rachete împotriva ţărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia”, a afirmat premierul Tusk într-un discurs în faţa Parlamentului.

„Există un risc real ca dronele (...) să poată ajunge pe teritoriul uneia sau mai multor ţări de pe flancul estic al NATO”, a adăugat el.

În pofida posibilelor „daune”, „naraţiunea oficială (a Moscovei) va fi aceea că este vorba de un accident”, a mai declarat şeful executivului polonez.

„Obiectivul (...) este, de asemenea, să slăbească coeziunea generală a NATO şi (...) să convingă ţările NATO (...) că articolul 5 (care prevede apărarea reciprocă, n.r.) este mai degrabă teoretic decât real”, a continuat Tusk.

Prim-ministrul polonez urmează să meargă vineri în Ucraina, unde are prevăzut, printre altele, să se întâlnească cu omologul său slovac Robert Fico. Polonia, vecină cu Ucraina, Belarusul aliat Moscovei şi enclava rusă Kaliningrad, a acuzat Rusia de "sabotaj" de mai multe ori de la începutul ofensivei ruse împotriva Kievului în februarie 2022. Teritoriul său este principala rută de tranzit pentru ajutorul militar şi umanitar occidental către Ucraina.