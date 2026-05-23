Doi pompieri au fost spitalizaţi, inclusiv un şef de pompieri care a suferit o fractură la tâmplă şi o hemoragie cerebrală şi a fost intubat, au declarat oficialii. Celălalt pompier se afla în stare gravă, dar starea lui s-a îmbunătăţit.

„A fost o situaţie de urgenţă complexă, care a evoluat rapid”, a declarat reporterilor primarul New York-ului, Zohran Mamdani. „Echipele de intervenţie au făcut ceea ce fac întotdeauna: au alergat spre pericol pentru ca alţii să poată scăpa în siguranţă”, a adăugat el.

Autorităţile nu au oferit detalii despre persoana care a decedat, cu excepţia faptului că este un civil.

O anchetă amănunţită va începe odată ce incendiul va fi complet stins, a spus Mamdani.

Pompierii au răspuns la apelurile care semnalau un incendiu într-un subsol şi faptul că doi muncitori sunt blocaţi. Pompierii se aflau deja la faţa locului când a avut loc explozia, au declarat oficialii.

Incidentul a avut loc în zona Richmond Terrace din cartierul Staten Island, o zonă a oraşului New York situată de cealaltă parte a portului faţă de Manhattan.