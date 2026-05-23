Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Cel puțin 82 persoane și-au pierdut viața. FOTO & VIDEO

În total, 247 de mineri se aflau sub pământ în mina Liushenyu atunci când accidentul s-a produs vineri seara (ora Chinei), a detaliat anterior agenţia oficială de presă Xinhua.
Nouă persoane sunt date dispărute în continuare, a relatat CCTV.
Preşedintele chinez Xi Jinping ceruse anterior mobilizarea „tuturor mijloacelor” pentru îngrijirea răniţilor şi investigaţii aprofundate asupra incidentului.
Xi a subliniat că „toate regiunile şi departamentele trebuie să tragă învăţăminte din acest accident, să rămână constant vigilente în materie de securitate la locul de muncă (...) şi să prevină şi să stopeze hotărât apariţia accidentelor majore şi a catastrofelor”, a adăugat agenţia oficială de presă.
Stare critică pentru minerii blocați
Câteva ore mai devreme, Xinhua relatase că persoanele prinse sub pământ se aflau într-o „stare critică” şi precizase că nivelurile de monoxid de carbon, un gaz toxic şi inodor, depăşiseră un prag limită în mină vineri.
Această mină de cărbune se află la 500 de kilometri sud-vest de Beijing, în provincia Shanxi, un important centru al exploatării cărbunelui în China.
Puterea asiatică este principalul emiţător mondial de CO2, precum şi cel mai mare consumator de cărbune, resursă pe care o consideră o soluţie sigură în faţa aprovizionării intermitente cu energie regenerabilă.
Siguranţa în minele chineze s-a îmbunătăţit în ultimele decenii, la fel ca acoperirea mediatică a incidentelor majore, multe dintre ele fiind odinioară trecute cu vederea. Dar accidentele rămân frecvente într-un sector în care protocoalele de securitate sunt adeseori laxe.
