Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Cel puțin 82 persoane și-au pierdut viața. FOTO & VIDEO

Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din China. Cel puțin 82 persoane și-au pierdut viața.
Cel puțin 82 de mineri şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii de gaz într-o mină de cărbune din nord-estul Chinei, conform unui bilanţ provizoriu făcut public de televiziunea de stat CCTV, citată de France Presse.

Mihaela Ivăncică

În total, 247 de mineri se aflau sub pământ în mina Liushenyu atunci când accidentul s-a produs vineri seara (ora Chinei), a detaliat anterior agenţia oficială de presă Xinhua.

Nouă persoane sunt date dispărute în continuare, a relatat CCTV.

Preşedintele chinez Xi Jinping ceruse anterior mobilizarea „tuturor mijloacelor” pentru îngrijirea răniţilor şi investigaţii aprofundate asupra incidentului.

Xi a subliniat că „toate regiunile şi departamentele trebuie să tragă învăţăminte din acest accident, să rămână constant vigilente în materie de securitate la locul de muncă (...) şi să prevină şi să stopeze hotărât apariţia accidentelor majore şi a catastrofelor”, a adăugat agenţia oficială de presă.

Stare critică pentru minerii blocați

Câteva ore mai devreme, Xinhua relatase că persoanele prinse sub pământ se aflau într-o „stare critică” şi precizase că nivelurile de monoxid de carbon, un gaz toxic şi inodor, depăşiseră un prag limită în mină vineri.

Această mină de cărbune se află la 500 de kilometri sud-vest de Beijing, în provincia Shanxi, un important centru al exploatării cărbunelui în China.

Puterea asiatică este principalul emiţător mondial de CO2, precum şi cel mai mare consumator de cărbune, resursă pe care o consideră o soluţie sigură în faţa aprovizionării intermitente cu energie regenerabilă.

Siguranţa în minele chineze s-a îmbunătăţit în ultimele decenii, la fel ca acoperirea mediatică a incidentelor majore, multe dintre ele fiind odinioară trecute cu vederea. Dar accidentele rămân frecvente într-un sector în care protocoalele de securitate sunt adeseori laxe.

Sursa: Agerpres

Explozie puternică la un doc de reparaţii din New York. O persoană şi-a pierdut viaţa, iar 36 au fost rănite

O explozie produsă la un doc de reparaţii din Staten Island, New York, a ucis o persoană şi a rănit alte 36, în timp ce pompierii interveneau pentru stingerea unui incendiu, relatează Reuters.
Explozie puternică la o rafinărie MOL, în Ungaria. O persoană a murit, iar alte șapte au suferit arsuri grave

O explozie care s-a produs vineri la o rafinărie deţinută de compania petrolieră maghiară MOL, în Tiszaújváros, în nordul Ungariei, s-a soldat cu un mort şi „mai mulţi” răniţi, relatează presa locală.
Decizie oficială în cazul blocului din Rahova afectat de explozie. Soluția cu cele mai mici riscuri găsită de specialiști

Blocul distrus în octombrie în cartierul Rahova din Capitală de o explozie va fi tăiat în două de specialiști în demolări, iar partea afectată va fi mărunțită și înlăturată.

Preşedintele Cehiei îndeamnă NATO să-şi „arate colţii” în faţa Rusiei. ”Rușii râd de noi, spun că fac astea pentru că pot”

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a cerut NATO să adopte măsuri mai dure împotriva Rusiei, inclusiv blocarea accesului la internet şi doborârea aparatelor care încalcă spaţiul aerian al alianţei, relatează The Guardian.

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Legea salarizării din sectorul public va fi adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare, conform unui acord cu partidele din fosta coaliție de guvernare.

Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026

Cea de-a treia semifinală a sezonului 16 Românii au talent a adus pe scenă momente impresionante şi multă emoţie. La finalul serii, publicul şi juriul au decis cine sunt ultimii concurenţi care merg în Marea Finală din 29 mai.

