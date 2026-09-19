În rest domină atmosfera însorită, iar maximele pleacă de la 22...23 de grade pe litoral și în nordul Moldovei și ajung la 32 de grade în sudul Banatului și în sudul Olteniei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi frumoasă și caldă, cu soare și câțiva nori trecători. Vântul nu pune probleme, iar în Bărăgan se ating 28 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar temperaturile urcă până la 27 de grade. După-amiază, mai ales la munte, se adună norii și o să vină câteva reprize de ploaie, pe suprafețe restrânse.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera însorită, însă pe aici maximele nu trec de 25 de grade. Spre seară, izolat, norii se înmulțesc și o să vină câteva serii de averse cu tunete și fulgere. În zona montană se pot strânge cantități însemnate de apă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem soare, vreme bună și temperaturi de 25...26 de grade. În a doua parte a zilei, pe la munte se înnorează și o să plouă trecător.

În ținuturile vestice urmează o zi însorită. Norii apar destul de rar, vântul adie plăcut, iar maximele ajung la 32 de grade în sudul Banatului, valori peste normalul perioadei.

În Transilvania avem o dimineață destul de rece în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Apoi apare soarele, iar amiaza aduce o atmosferă plăcută. Mai târziu, pe la munte se înnorează și vin averse însoțite de descărcări electrice.

În Oltenia avem o zi însorită și caldă. Maximele ajung la 32 de grade în sudul provinciei. Doar în zona montană vor fi ceva înnorări și averse, dar asta se întâmplă după orele amiezii.

În sudul țării soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Doar în nordul Munteniei, după prânz, se adună câțiva nori de ploaie. Temperaturile se mențin ridicate și în această regiune.

Vremea în București

În București urmează o zi frumoasă și caldă. Norii apar sporadic, vântul adie plăcut, iar temperatura urcă până la 30 de grade la orele amiezii. La noapte, minimele ating 15 grade în centrul orașului și 12 grade la periferie.

Vremea la munte

Și la munte găsim vreme caldă pentru această perioadă. În a doua parte a zilei, norii se înmulțesc și vin câteva averse cu tunete și fulgere în masivele sudice și în cele estice. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat.

Vremea pe litoral

Pe litoral avem încă o zi excelentă pentru plajă: soare, câțiva nori trecători și maxime de până la 25 de grade în stațiuni. Apa mării are în jur de 20 de grade.