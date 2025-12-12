Un nou caz de lepră a fost confirmat în Cluj, la sora primei paciente. Femeile lucrau la un salon de masaj din oraș

Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce a fost confirmat încă un caz de lepră. Joi seară a fost confirmat primul caz de acest fel în ultimii aproape 45 de ani.

Ministrul Sănătății a transmis joi că sunt în evaluare încă trei persoane care ar avea același simptome. Vorbim despre patru femei, originare din Asia. Unele dintre ele lucrează ca maseuze într-un salon din oraș.

Autoritățile locale au transmis vineri o a doua femeie, sora celei care fusese confimată cu boala, are și ea lepră. Cele două dintre femei sunt surori și au 21 și 25 de ani. Mama lor a fost confirmată cu lepră în Bali, la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit ministrului Sănătății, una dintre femei a locuit cu mama timp de o lună când a fost în concediu, în vară.

Revenită în țară, împreună cu sora ei au mers la spitalul din Cluj la sfârșitul lunii noiembrie. Au făcut mai multe investigații medicale iar joi a fost confirmat diagnosticul de lepră în cazul uneia dintre ele.

În curs de evaluare mai sunt alte două femei, tot din Asia. Una dintre acestea, colegă de muncă cu cele două surori care lucrau în salonul de masaj, dar și colegă de apartament. Iar a treia femeie este o prietenă apropiată.

Imediat a fost dispusă suspendarea activității salonului și au fost începute activități de dezinfecție cu ozon și igienizare. Mai mult, toți angajații salonului au fost programați pentru un control medical.

Lepra este o boală rară, cu evoluție lentă și cu un risc mic de transmitere. Poate fi luată doar prin contact prelungit cu persoana infectată. În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981, iar la nivel european au apărut doar îmbolnăviri sporadice.

Situația rămâne sub monitorizare iar ancheta este extinsă.

