Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști

Hoți de combustibil reținuți cu focuri de armă, la Tulcea. Un apel la 112, la ora 3 noaptea, a avertizat poliția că, pe o stradă din oraș, în apropierea unei unități militare, câțiva indivizi dubioși fură motorină dintr-un camion.

Mai multe echipaje au ajuns în scurt timp la fața locului și au surprins în flagrant patru tineri care scoteau motorină din rezervorul camionului.

La vederea polițiștilor, hoții au luat-o la fugă, pe un câmp din apropiere. Agenții au pornit în urmărirea lor și, pentru a-i obliga să se oprească, au tras un foc de armă în plan vertical.

Când i-au reținut, polițiștii au constatat că au de-a face cu indivizi foarte tineri: au între 16 și 20 de ani. În apropiere era parcată o mașină cu care veniseră la locul faptei, în care anchetatorii au găsit mai multe bidoane încărcate cu motorină.

Tinerii au fost reținuți pentru furt calificat, infracțiune pedepsită de lege cu până la 10 ani de închisoare.

