Cel mai mare angajator din Rusia, cu 700.000 de salariați, anunță datorii de 50 mld. dolari și se îndreaptă spre faliment

12-01-2026 | 16:06
tren vladimir putin
IMAGO

Căile Ferate din Rusia, cel mai mare angajator al țării, peste 700.000 de salariați, a anunțat că are datorii de 50,70 miliarde de dolari și cea mai redusă activitate din ultimii 16 ani. Potrivit experților, compania se îndreaptă spre faliment.

Cristian Anton

Transportul feroviar de mărfuri din Rusia a scăzut cu 5,6% anul trecut, pe fondul declinului livrărilor de petrol, materiale de construcţii, metale şi cărbune, au anunţat luni Căile Ferate, companie deţinută de statul rus, transmite Reuters.

Transportul cargo pe calea ferată, considerat un indicator important al evoluţiei PIB-ului Rusiei, s-a redus în 2025, în urma încetinirii economiei de război, a costurilor ridicate cu plata dobânzilor şi a condiţiilor de pe pieţele globale.

Anul trecut, au fost transportate pe calea ferată 1,116 miliarde tone de mărfuri, cel mai redus nivel din ultimii 16 ani, arată datele publicate de companie.

Russian Railways, cel mai mare angajator comercial al ţării, este afectat de un nivel ridicat al datoriei, de 4.000 miliarde de ruble (50,70 miliarde de dolari), pe fondul declinului veniturilor din transportul feroviar de mărfuri.

gravida
Rusia înăsprește controlul asupra avortului pentru a crește natalitatea. „Dacă bărbatul decide, femeia va naște”

Monopolul feroviar deţinut de stat intenţionează intenţionează în 2026 să-şi reducă cheltuielile cu 20% faţă de 2025, la 713,6 miliarde de ruble, ceea ce-i va afecta pe furnizorii companiei din întreaga ţară.

Potrivit Europa Liberă, compania feroviară de stat din Rusiaeste pe cale să intre în faliment”. Russian Railways are una dintre cele mai mari rețele feroviare din lume, cu aproximativ 700.000 de angajați și operând 85.000 de kilometri de linii care unesc 11 fusuri orare, transportând milioane de pasageri și milioane de tone de marfă în fiecare an.

Situația este atât de haotică, încât guvernul se luptă acum să împiedice agravarea problemelor. Printre măsuri se numără vânzarea forțată a unui zgârie-nori modern din Moscova, de 2 miliarde de dolari, pe care compania l-a achiziționat acum doi ani - cheltuind aproximativ o optime din bugetul său în acest proces.

Dezastrul Căilor Ferate din Rusia, cauzat în principal de războiul din Ucraina

Dezastrul se datorează unui amestec de factori, unii externi, alții interni. Războiul total împotriva Ucrainei este o cauză majoră, volumele de marfă și veniturile scăzând pe măsură ce armata absoarbe traficul și programul de transport al oamenilor și materialelor pe front.

Compania se clatină, de asemenea, sub o datorie masivă estimată la aproximativ 51 de miliarde de dolari și exacerbată de ratele dobânzilor ridicate impuse de Banca Centrală, în timp ce se luptă să țină sub control inflația.

Cu războiul apropiindu-se de al cincilea an, problemele companiei sunt, de asemenea, un simptom al problemelor economice mai mari ale Rusiei.

Această criză de la Căile Ferate Ruse este unul dintre factorii rezultați din accelerarea inflației în economia rusă”, a declarat Igor Lipsits, un economist rus care locuiește acum în afara țării.

Ce înseamnă asta? Veniturile sunt mai mici, tarifele sunt mai mari, prețurile cresc, inflația se accelerează, iar oamenii devin mai săraci”, a declarat el pentru Current Time. „Asta vedem în criza Căilor Ferate Ruse”.

Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Dată publicare: 12-01-2026 15:47

