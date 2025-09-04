Putin pierde controlul: Economia Rusiei intră în stagnare tehnică, iar redresarea pare imposibilă

04-09-2025 | 09:19
Vladimir Putin
Economia rusă a intrat într-o etapă de „ stagnare tehnică” în al doilea trimestru al anului 2025, a declarat directorul general al Sberbank, German Gref, într-un discurs susținut la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, pe 3 septembrie.

autor
Vlad Dobrea

„Al doilea trimestru poate fi de fapt considerat o stagnare tehnică. Lunile iulie și august prezintă simptome destul de clare că ne apropiem de zero puncte”, a declarat Gref (citat de Interfax).

Potrivit acestuia, unul dintre factorii importanți este rata dobânzii cheie.

Potrivit Sberbank, până la sfârșitul anului rata va fi de 14%. Însă, a spus Gref, acest lucru nu este suficient pentru a relansa economia.

„La nivelurile actuale ale inflației, rata la care putem spera la o redresare economică [ar trebui să fie] de 12% sau mai mică. Prin urmare, undeva în jurul acestor niveluri, cel mai probabil vom asista la o redresare economică”, consideră șeful Sber.

„Este important să ieșim din această perioadă de răcire controlată a economiei, astfel încât aceasta să nu se transforme în stagnare. Atunci va fi mult mai dificil să «pornim» economia decât să o răcim. <…> Să sperăm că Banca Centrală nu va permite o tranziție în recesiune ”, a declarat Gref (citat de TASS).

Sursa: StirilePROTV

